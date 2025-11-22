La Fédération internationale de football (FIFA) a confirmé le calendrier du Tournoi de barrage pour la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera au Mexique du 26 au 31 mars 2026.

Les stades de Guadalajara et de Monterrey accueilleront chacun deux matches, incluant les demi-finales et la finale de chaque tableau de barrage.

Demi-finales et finales : dates clés

Les demi-finales se joueront le jeudi 26 mars, tandis que les deux équipes qualifiées pour la prochaine édition de la Coupe du Monde seront connues le mardi 31 mars. Le tournoi se disputera sous la forme de matchs simples à élimination directe, garantissant un enjeu maximal à chaque rencontre.

Les équipes engagées

Six équipes sont concernées par le tournoi : Bolivie, RD Congo, Irak, Jamaïque, Nouvelle-Calédonie et Suriname.

Le tirage au sort, effectué au siège de la FIFA à Zurich, a défini la répartition des équipes :

Tableau de barrage 1 (Guadalajara) : RD Congo, Jamaïque, Nouvelle-Calédonie

Tableau de barrage 2 (Monterrey) : Bolivie, Irak, Suriname

Chaque ville hôte accueillera une demi-finale le 26 mars, suivie de la finale de son tableau le 31 mars.

Format et enjeux

Le format à élimination directe garantit que chaque match sera déterminant, offrant une qualification directe pour la Coupe du Monde 2026. La FIFA a souligné que ce système contribue à maintenir l’intensité et l’importance des rencontres, chaque équipe devant se qualifier pour la compétition reine à travers des confrontations uniques et décisives.

Le calendrier annoncé permet aux équipes et aux fédérations nationales de planifier leurs préparatifs et déplacements, tout en offrant aux fans une visibilité complète sur la séquence des rencontres et les lieux de compétition.