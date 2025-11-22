Le Brésil, le Portugal, l’Autriche et l’Italie ont validé leur qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde U17. Les quarts de finale, disputés vendredi à Doha, ont livré un tableau resserré, marqué par des matches engagés et des écarts courts. Les quatre rencontres ont confirmé la solidité des formations européennes et la capacité du Brésil à gérer les temps forts.

Le Brésil arrache sa place dans le temps additionnel

Le Brésil a battu le Maroc (2-1) dans un duel rythmé. Dell a signé un doublé décisif, ouvrant le score à la 16e minute avant de sceller la victoire dans les ultimes instants (90+5). Le Maroc a égalisé juste avant la pause grâce à un penalty de Ziyad Baha (45+4 sp). Le rythme du match, les transitions rapides et la tension du dernier quart d’heure ont pesé sur les deux équipes. Le Brésil a néanmoins maintenu son avance pour rejoindre le dernier carré.

Le Portugal solide face à la Suisse

Le Portugal a maîtrisé son quart de finale contre la Suisse. L’équipe a pris l’avantage à la 41e minute grâce à Mateus Mide, avant que Jose Neto ne double la mise en début de seconde période (53e). Le Portugal a conservé son assise défensive jusqu’au coup de sifflet final. La Suisse a tenté de revenir, sans parvenir à trouver de brèche.

L’Autriche s’impose face au Japon

L’Autriche a remporté son duel contre le Japon sur le plus petit des scores. Johannes Moser a inscrit l’unique but du match à la 49e minute. Les Autrichiens ont ensuite géré leur avance en limitant les espaces et en ralentissant le rythme. Le Japon a multiplié les initiatives offensives, mais sans succès. Ce résultat envoie l’Autriche en demi-finale, un stade rarement atteint dans cette catégorie.

L’Italie fait la différence en fin de match

L’Italie a pris le meilleur sur le Burkina Faso grâce à un but tardif de Thomas Campaniello (83e). Le match est resté longtemps fermé, avec peu d’occasions nettes, jusqu’à cette action décisive. L’efficacité italienne dans les derniers instants a pesé face à une équipe burkinabè combative.

Programme des demi-finales

Les demi-finales auront lieu lundi. L’Autriche affrontera l’Italie, tandis que le Brésil sera opposé au Portugal. Les deux affiches opposeront styles distincts et dynamiques contrastées. Les quatre équipes viseront une place en finale et tenteront de s’imposer dans une compétition où les écarts demeurent faibles.