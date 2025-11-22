Liverpool reçoit Nottingham Forest ce samedi 22 novembre 2025, dans le cadre de la 12ᵉ journée de Premier League. La rencontre se déroulera à Anfield, stade emblématique des Reds, où l’équipe locale cherchera à consolider sa position au classement face à un adversaire ambitieux.

🕒 Heure du coup d’envoi

Le match Liverpool – Nottingham Forest débutera à 16h00. Les supporters sont invités à se connecter un peu avant le coup d’envoi pour suivre les compositions d’équipes, l’échauffement et les dernières analyses avant le début de la rencontre.

📺 Diffusion TV

La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Sport 360, offrant aux abonnés la possibilité de suivre toute l’action du match, ainsi que les commentaires et analyses d’avant et d’après-match.