Les 26èmes Journées théâtrales de Carthage (JTC) placées sous le slogan « Le théâtre, une conscience et un changement, le théâtre, le cœur battant de la rue» démarrent samedi, et se poursuivront jusqu’au 29 novembre 2025, avec au programme des productions tunisiennes et internationales, des manifestations culturelles et professionnelles ainsi que des hommages et consécrations aux grandes figures du 4ème Art.

Le festival démarre par un spectacle d’ouverture mis en scène par Houssem Sahli avec la participation d’acteurs tunisiens, qui sera présenté au public au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture, suivi de la production égyptienne le « Roi Lear », avec le célèbre acteur Yehia El-Fakharani, mise en scène par Shady Sorour, une production du Théâtre national égyptien. Cette adaptation de l’œuvre shakespearienne marque le grand retour aux planches du grand acteur égyptien.

La seconde production théâtrale à l’affiche de cette soirée est l’avant-première de la nouvelle pièce « Rêve (s)…Comédie Noire » signée de la grande figure du théâtre tunisien et arabe Fadhel Jaïbi qui sera présentée à l’Espace Le Rio à Tunis, simultanément avec celle du Roi Lear.

Douze créations théâtrales arabes et africaines sont en lice pour la compétition officielle visant à récompenser les créations théâtrales arabes et africaines les plus marquantes

Les pièces en compétition officielle dont deux tunisiennes sont :

Jacaranda (Tunisie) Mise en scène: Nizar Saaidi, Production: Le théâtre National Tunisien,

Les fugueuses (Tunisie) Mise en scène: Wafa Taboubi, Production: Fabula Production,

La toge des insensés (Côte d’Ivoire) Mise en scène: Vagba Obou Desales, Production: Étoile de Kama,

Back (Sénégal) Mise en scène: Berengere Brooks, Production: BRRR RODUCTION,

Le mur (Irak) Mise en scène: Sinan Mohsen Aazaoui, Production: Troupe Nationale de théâtre,

Paradisco (Liban), Mise en scène: Samer Hanna, Lynn Bawab, Production: Jukebox Productions,

Hom (eux) (Maroc) Mise en scène: Asmaa Houri, Production: Cie Théâtre Anfass,

Carnaval romain (Algérie) Mise en scène: Mouni Bouallam, Production: Théâtre régional Mohamed Tahar el Fergani,

Feathers (Plumes) (Palestine), Mise en scène: Shaden Abu El-Assal, Production: La troupe Shaden de danse contemporaine,

The Shelter (l’abri) (Jordanie), Mise en scène: Sawssan Drouza, Production: Ma3mal 612 Think Factory,

Chute libre (Egypte) Mise en scène: Mohamed Faraj Khachab, Production: Le Syndicat des professions artistiques et théâtrales d’Égypte,

Conduis ton chariot sur les ossements des morts (Emirats Arabes Unis) Mise en scène: Mohannad Karim, Production: Association de Dibba Al-Hisn pour la culture, le patrimoine et le théâtre

Le jury international de cette édition, présidé par Lassaad ben Abdallah (Tunisie), est composé de Saade Aldaass (Koweït), Malek Laakoun (Algérie), Abdon Fortunée (Congo), Thameur Arbid (Syrie) et Imed El May (Tunisie).

Il attribuera les Prix aux meilleures œuvres couronnées par le Tanit D’or, le Tanit D’argent, le Tanit de bronze, le Meilleur texte, la Meilleure scénographie, la Meilleur interprétation féminine et la Meilleure interprétation masculine.

Le Prix parallèle Néjiba Hamrouni pour la liberté d’expression sera décerné par le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) à la meilleure des 16 œuvres théâtrales tunisiennes, qui seront présentées hors compétition officielle, composées de productions classiques et contemporaines voulant refléter le paysage théâtral tunisien et ses aspirations artistiques et sociales.

Dans la Section arabe et africaine, les JTC prévoient de présenter au public 6 pièces de théâtre d’Irak, de Jordanie, d’Arabie Saoudite, du Sénégal, du Burkina Faso et de Libye.

La Section Théâtre du monde, loin de toute compétition, permettra de découvrir 15 œuvres théâtrales d’Arménie, Pologne, Italie, Russie, Belgique, Iran, Espagne, France Mexique et de Colombie ainsi que deux coproductions de France-Tunisie et de France-Sénégal-Mali-Islande.

Pour la Section Théâtre de la liberté, les organisateurs accueillent des productions théâtrales réalisées au sein des établissements pénitentiaires et des centres de rééducation, en collaboration avec la Direction Générale des Prisons et de la Rééducation pour donner aux détenus et l’opportunité de présenter leurs créations théâtrales devant le public des JTC, leur offrant ainsi un espace pour exprimer leur identité et leurs compétences artistiques, tout en renforçant leur parcours vers l’intégration sociale. Ces 16 représentations théâtrales seront présentées au Complexe culturel et sportif d’El Menzah VI, sachant que trois des seize pièces ont été réalisées par des unités pénitentiaires de femmes et deux par des centres de détention pour mineurs.

Un forum théâtral international sur “l’artiste de théâtre, son temps et son œuvre” aura lieu du 22 au 29 novembre 2025 avec pour thème “l’artiste de théâtre, son temps et son œuvre”, sous la coordination de Basma Ferchichi. Ce rendez-vous réunit des artistes dramaturges, auteurs dramatiques, metteurs en scène et universitaires en sciences humaines et sociales de Tunisie et du reste du monde pour stimuler une rencontre interactive où se croisent les regards de l’artiste de théâtre, du philosophe et du sociologue.

Les JTC offrent aux également étudiants et aux professionnels du théâtre la possibilité de bénéficier de nombreux ateliers et master classes sur « La mise en scène » avec Fadhel Jaïbi, « La critique théâtrale » avec Mohamed Moumen, « Les bases de l’improvisation » avec Jamel Yakout (Egypte), « L’Action comme essence du théâtre à la lumière des trois canaux de mouvement : physique, psychique et verbal » avec Igor yatsco (Russie), « L’acteur et le pouvoir du masque avec Evdokimos Tsolakidi (Grèce), « L’écriture théâtrale » avec Ali Abd Nabi Zidi (Irak) « De Stanislavski à Strasberg… à vous » avec Mihaela M. Mihut (Roumanie). Les deux Master classes prévus portent sur « L’Action comme essence du théâtre à la lumière des trois canaux de mouvement : physique, psychique et verbal » avec Igor Yatsco (Russie) et « Comment participer au festival off Avignon ? » avec Harold David (France).

Cette édition des JCC a également prévu une rencontre avec Patrice Pavis qui est l’un des plus grands théoriciens du théâtre contemporain au monde, et un critique français éminent dans le domaine des études théâtrales et de la performance.

Les JTC également vont rendre hommage à Latefa Ahrrare (Maroc), à Imad Mohson et Ali Chanfari (Sultanat d’Oman), à Abdramane kamaté (Côte d’Ivoire) et aux Tunisiens Leila Rezgui, Fethi Akkari, Ali Khemiri, Lazheri Sebii, Slim Sanhaji et Hedi Boumiiza, pour leur parcours et leur contribution au développement de l’art du théâtre.

Les Consécrations de cette édition couronnent les carrières jalonnées de réalisations marquantes et une vision artistique qui a inspiré des générations de comédiens et de spectateurs seront dédiées à Yehia El-Fakharani (Egypte), à Aziza Boulabiar, Leila Toubel, Mohamed Massoud Driss et Abdelhamid Ben Gayess de Tunisie et à Sylvie dyclo-pomos (Congo).