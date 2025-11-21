L’Espérance de Tunis a officialisé, vendredi 21 novembre 2025, le retour de Youssef Msakni à travers une vidéo publiée sur sa page officielle. La publication titrée « Notre artiste est de retour ! Que le spectacle commence » a rapidement été relayée par les supporters sur les réseaux sociaux.

Ce retour constitue le premier recrutement du club lors du mercato hivernal. Il intervient pour pallier l’absence de l’attaquant algérien Youssef Belaïli, victime d’une lésion du ligament croisé et du ménisque lors du derby contre le Club Africain, qui l’éloignera des terrains pendant plusieurs mois.

Une carrière marquée par les succès

Youssef Msakni, 35 ans, a commencé sa carrière professionnelle au Stade Tunisien avant de rejoindre l’Espérance entre 2008 et 2013. Durant cette période, il a contribué à de nombreux succès du club : quatre titres consécutifs de champion de Tunisie, une Coupe de Tunisie, la Ligue des Champions d’Afrique en 2011, la Ligue des champions arabes en 2009 et la Coupe de l’Union nord-africaine des clubs vainqueurs de coupe en 2008.

Après ce premier passage à l’Espérance, Msakni a poursuivi sa carrière au Qatar, évoluant d’abord avec Al-Duhail, puis avec Al-Arabi, avant de revenir en Tunisie pour cette nouvelle étape avec les Sang et Or.

Renfort stratégique pour le club

Le retour de Msakni intervient dans un contexte où l’Espérance souhaite consolider son effectif pour le reste de la saison. Son expérience et sa polyvalence offensive sont considérées comme des atouts majeurs pour le club, notamment pour soutenir le secteur offensif affecté par la blessure de Belaïli.

Ce recrutement est aussi un signal fort envoyé aux supporters, impatients de retrouver l’un des joueurs emblématiques du club. Le retour de Msakni pourrait redynamiser l’équipe et apporter un supplément d’expérience dans les prochaines compétitions nationales et continentales.