L’équipe d’Espagne a obtenu jeudi soir à Bologne sa première qualification pour les demi-finales de la Coupe Davis depuis 2019. Elle s’est imposée 2-1 face à une équipe tchèque solide, au terme d’un quart de finale marqué par un double décisif très disputé. Marcel Granollers et Pedro Martinez ont offert le point de la victoire en battant Tomas Machac et Jakub Mensik 7-6 (10/8), 7-6 (10/8). Ce succès, acquis sur deux tie-breaks serrés, a scellé l’issue d’une rencontre dense.

Un match décisif sous tension

Granollers et Martinez ont profité de leur expérience pour faire basculer le duel. Ils ont sauvé trois balles de set dans la première manche puis deux dans la seconde. Après plus de deux heures de jeu, ils ont conclu sur leur deuxième balle de match. Leur victoire offre à l’Espagne un retour dans le dernier carré, six ans après son dernier sacre dans la compétition.

Une équipe espagnole diminuée mais déterminée

Privée du numéro un mondial Carlos Alcaraz, blessé, et d’Alejandro Davidovich, non retenu par le capitaine David Ferrer, la sélection espagnole n’apparaissait pas favorite. En face, la République tchèque alignait Jiri Lehecka, 17e mondial, et Jakub Mensik, 19e. Malgré cet écart théorique, l’équipe dirigée par Ferrer a su s’appuyer sur sa cohésion et son vécu en Coupe Davis.

En septembre, elle avait déjà renversé le Danemark au deuxième tour des qualifications. Menée 2-0, l’Espagne avait fini par s’imposer 3-2 contre la formation d’Holger Rune, un scénario qui avait renforcé sa capacité à gérer la pression.

Une demi-finale au défi élevé

L’Espagne affrontera samedi soit l’Allemagne d’Alexander Zverev, 3e mondial et dernier joueur du top 20 encore en lice à Bologne, soit l’Argentine de Francisco Cerundolo, 21e. Le duel déterminera l’adversaire d’une équipe espagnole qui retrouve progressivement un niveau compétitif, malgré les absences importantes.

L’autre demi-finale en ligne de mire

Dans l’autre partie du tableau, l’Italie, double tenante du titre, disputera vendredi la deuxième demi-finale contre la Belgique. Le vainqueur rejoindra ensuite le dernier carré pour tenter d’atteindre la finale de cette édition.