À l’heure où le Congo intensifie sa transition numérique, la cybersécurité s’impose comme l’un des fondements essentiels de la souveraineté digitale du pays. Pour répondre à l’augmentation des cybermenaces, le Congo accueille le Congo – Forum Brazza Cybersecurity, un événement stratégique réunissant experts internationaux, institutions publiques, entreprises et acteurs technologiques afin d’aborder les enjeux critiques liés à la sécurité de l’information, notamment la fuite de données.

En Afrique, le coût des cyberattaques est estimé à plus de 3 milliards de dollars entre 2019 et 2025, tandis que le coût moyen mondial d’une fuite de données dépasse désormais 4,44 millions USD. Ces chiffres reflètent l’urgence pour les organisations congolaises d’adopter une posture de sécurité proactive et structurée.

Un risque accru par la montée en puissance du numérique

Le Congo connaît une accélération significative de l’usage des services numériques : mobile money, plateformes de e-gouvernement, systèmes d’identification, cloud, services bancaires digitalisés. Si cette évolution favorise l’innovation et la modernisation des services, elle élargit également la surface d’attaque des cybercriminels.

Les fuites de données surviennent souvent par négligence ou mauvaise configuration : mots de passe faibles, serveurs mal sécurisés, fichiers exposés en ligne, absence de mises à jour ou encore attaques d’ingénierie sociale. Dans la majorité des cas, l’erreur humaine reste le facteur déclencheur, soulignant la nécessité de renforcer la formation et la sensibilisation à tous les niveaux des organisations.

« La cybersécurité est devenue un élément de confiance commerciale. La vraie question pour les entreprises africaines n’est plus si elles seront ciblées, mais quand et surtout comment elles y répondront », souligne Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité chez ESET Afrique Francophone.

Le Forum Brazza Cybersecurity au service de la souveraineté numérique

En réunissant des spécialistes de la cybersécurité, des décideurs politiques, des responsables d’infrastructures critiques et des représentants de grandes entreprises, le Forum Brazza Cybersecurity s’impose comme un espace de réflexion stratégique et de coopération régionale. Les échanges visent à définir des orientations communes pour améliorer la gestion des risques, renforcer les capacités techniques et promouvoir une culture de cybersécurité robuste.

Les recommandations clés mises en avant incluent :

l’adoption d’une gouvernance mature intégrant des responsables dédiés à la sécurité et à la protection des données ;

la classification rigoureuse des informations et la gestion des accès selon le principe du moindre privilège ;

la généralisation du chiffrement, de l’authentification multifacteur et de la surveillance en temps réel des systèmes critiques ;

le développement de programmes de formation continue et de sensibilisation pour réduire les risques liés au facteur humain ;

la mise en place de plans de réponse aux incidents, de tests réguliers et de stratégies de communication en cas de crise.

Une priorité pour les secteurs stratégique du Congo

Les télécommunications, la banque, l’assurance, l’énergie et les services publics figurent parmi les secteurs les plus exposés. La fuite de données peut entraîner des pertes financières considérables, une dégradation de l’image de marque et, surtout, une rupture de confiance auprès des citoyens et des partenaires économiques.

Pour le Congo, l’enjeu dépasse la simple protection technique : il touche à la stabilité nationale, à la compétitivité économique et à la capacité du pays à garantir un environnement numérique fiable et sécurisé. À travers ce forum, le pays réaffirme son engagement à construire une transformation digitale durable, résiliente et conforme aux standards internationaux.

Vers une coopération renforcée

Le Congo – Forum Brazza Cybersecurity ambitionne également de renforcer la collaboration entre États africains, organisations régionales et acteurs privés. La mutualisation des connaissances, l’harmonisation des cadres réglementaires et la création de centres d’expertise figurent parmi les pistes évoquées pour améliorer la résilience collective.

En plaçant la lutte contre les fuites de données au cœur de ses priorités, le Congo s’inscrit dans une vision moderne et ambitieuse de son avenir numérique. L’édition actuelle du Forum Brazza Cybersecurity marque une étape déterminante vers un écosystème digital sécurisé pour les entreprises, les institutions et les citoyens du pays.