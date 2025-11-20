Une première apparition, un premier succès : le premier fourgon 100 % électrique de Kia, le PV5, remporte la distinction la plus prestigieuse du secteur LCV

• Élu à l’unanimité par 26 journalistes internationaux spécialisés dans les véhicules utilitaires

• Premier fourgon électrique d’Asie et premier modèle coréen à remporter le titre d’International Van of the Year

• Récompensé pour son innovation technologique, son efficacité opérationnelle, sa sécurité avancée et ses performances environnementales

• Le PV5 Cargo Long a également démontré ses capacités en conditions réelles, détenant un titre GUINNESS WORLD RECORDS™ pour la plus longue distance parcourue par un fourgon électrique avec charge maximale sur une seule charge

Kia Corporation a annoncé aujourd’hui que son PV5 100 % électrique a été sacré « International Van of the Year 2026 » (IVOTY), une première historique pour la marque et pour un constructeur coréen. Le prix a été remis le 19 novembre lors du gala IVOTY durant SOLUTRANS 2025 à Lyon, en France, à la suite d’une décision unanime de 26 journalistes spécialisés du monde entier.

Créé en 1992, IVOTY est reconnu comme le prix mondial le plus prestigieux dans le secteur des véhicules utilitaires légers (LCV). Les lauréats sont sélectionnés sur la base d’une évaluation complète de leur contribution à l’amélioration de la productivité réelle et de l’évolution du segment LCV, selon des critères tels que l’innovation technologique, l’efficacité opérationnelle, la sécurité et la performance environnementale.

Le Kia PV5 s’est distingué par ses performances exceptionnelles, surpassant six autres concurrents. Il marque également une avancée majeure en devenant le premier fourgon électrique d’Asie et le premier modèle coréen à recevoir cette distinction, faisant de Kia seulement la deuxième marque asiatique récompensée en 34 ans de compétition.

« Félicitations à Kia pour avoir remporté le prestigieux 34e titre d’International Van of the Year », a déclaré Jarlath Sweeney, président du jury IVOTY. « Le Kia PV5 100 % électrique établit une nouvelle référence en matière d’innovation, d’efficacité et de polyvalence dans le segment des véhicules utilitaires légers. Il associe zéro émission, praticité et modularité, redéfinissant ainsi ce que les entreprises attendent d’un fourgon moderne.

Kia a longtemps été reconnu pour ses véhicules primés, et désormais sa division utilitaire frappe tout aussi fort. »

S’appuyant sur le leadership mondial de Kia dans l’électrification — déjà récompensé par les titres de World Car of the Year pour les EV6 et EV9 — le PV5 fixe un nouveau standard dans le secteur utilitaire, confirmant la vision de la marque pour une mobilité électrique étendue à plusieurs segments.

En réaction à cette reconnaissance, Ho Sung Song, Président & CEO de Kia Corporation, a déclaré : « Kia a toujours été à l’avant-garde de l’innovation électrique, et le PV5 porte cette expertise dans l’univers des véhicules utilitaires avec une véritable ambition. Nous avons développé le PV5 en nous appuyant sur l’écoute active de nos clients professionnels et en nous concentrant sur un véhicule à la fois pratique et fidèle à l’ADN de Kia, avec un design moderne et fonctionnel. De plus, le PV5 innove dans la production traditionnelle LCV grâce à notre système de fabrication intégrée par chaîne et cellule, permettant un processus d’adaptation environnementale. Voir le PV5 élu International Van of the Year dès sa première année est un immense honneur, qui renforce notre conviction que Kia peut redéfinir ce segment et façonner l’avenir d’une mobilité professionnelle intelligente, durable et électrique. »

Marc Hedrich, Président & CEO de Kia Europe, ajoute : « Remporter le prestigieux International Van of the Year Award est un immense honneur et un signe fort envoyé par des journalistes parmi les plus respectés du secteur LCV, d’autant plus que les premiers véhicules arrivent tout juste en Europe. Bien que nouveau sur le marché utilitaire, ce prix confirme la capacité de Kia à offrir ingénierie, design et praticité afin de renforcer notre position de fournisseur de solutions de mobilité. Nous remercions sincèrement les jurés IVOTY pour cette reconnaissance ainsi que tous les collaborateurs Kia pour leur engagement. »

Un fourgon électrique conçu pour répondre aux besoins des professionnels

Le PV5 est le premier eLCV de Kia et le premier modèle de la gamme PBV (Platform Beyond Vehicle). Construit sur la plateforme dédiée Electric-Global Modular Platform for Service (E-GMP.S), il offre une autonomie 100 % électrique (WLTP) allant jusqu’à 416 km pour la version Cargo Long et 412 km pour la version Passenger 5 places. Il propose également une recharge rapide DC de 10 à 80 % en environ 30 minutes et une capacité de chargement allant jusqu’à 790 kg. Son record GUINNESS WORLD RECORDS™ confirme sa capacité réelle : 693,38 km parcourus avec charge maximale sur une seule charge.

Grâce à son système de carrosserie flexible (Flexible Body System) et à son plancher plat, le PV5 permet de multiples configurations de carrosserie — utilitaire, transport de passagers ou modules préparés pour conversion. À l’intérieur, il intègre des interfaces digitales nouvelle génération incluant un assistant IA intégré, des services de gestion de flotte et une marketplace d’applications pour maximiser la disponibilité et l’efficacité opérationnelle.

Pour répondre aux besoins des professionnels, le PV5 propose trois options de batterie (43,3 kWh, 51,5 kWh et 71,2 kWh) ainsi que des composants extérieurs modulaires facilitant les réparations. Parmi ses atouts pratiques : une hauteur d’accès réduite, un plancher de chargement plat et des points de fixation intégrés pour faciliter les aménagements.

La sécurité est intégrée dès la conception, grâce à une structure renforcée à multiples chemins de charge, à une utilisation élargie d’acier haute résistance et à une protection spécifique de la batterie. Les systèmes d’aides à la conduite avancées — notamment la vision à 360° et l’assistance au maintien de voie — facilite l’utilisation dans des environnements professionnels exigeants.

Un développement centré sur l’utilisateur

Au-delà de l’ingénierie, le développement du PV5 repose sur une approche centrée sur l’utilisateur. Kia a collaboré étroitement avec des opérateurs professionnels dès les premières phases du projet afin de s’assurer que son design — modularité, interfaces digitales et facilité d’entretien — répond aux besoins concrets des secteurs de la logistique, de la livraison et de la mobilité. Cette démarche centrée client se poursuivra à mesure que Kia étendra sa gamme PBV, avec l’ambition de faire des PBV un pilier de la croissance durable et de l’innovation en mobilité professionnelle.

Sangdae Kim, Vice-Président Exécutif et Responsable de la division PBV chez Kia Corporation, a déclaré : « En 2022, Kia a lancé sa division PBV avec l’ambition de redéfinir le marché LCV par l’innovation, une valeur centrale de Kia. Le Kia PV5 concrétise cette vision, et recevoir le titre d’International Van of the Year avec notre tout premier modèle PBV confirme que nous sommes sur la bonne voie. Le PV5 a été conçu en écoutant activement nos clients, chaque détail étant pensé pour répondre aux besoins réels des entreprises. Ce prix marque une étape importante, mais notre mission se poursuit : offrir toujours plus de valeur à nos clients à travers l’expansion de la gamme PBV. »

Déjà disponible en Europe en versions Cargo Long et Passenger 5 places, le PV5 sera rejoint à partir de 2026 par de nouvelles variantes, dont un Châssis-Cabine, un Cargo Standard (L1H1) et une version Toit Haut (L2H2). D’autres modèles PBV suivront — dont les plus grands PV7 et PV9 — afin de consolider la vision de Kia pour un écosystème PBV complet et nouvelle génération.