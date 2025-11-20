Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a présenté mercredi, lors de la plénière conjointe consacrée à l’examen du budget de son département pour 2026, les principaux programmes visant à moderniser l’infrastructure sanitaire en Tunisie et à renforcer l’accès aux soins spécialisés dans l’ensemble des régions.

Il a indiqué que plusieurs projets structurants entreront en exploitation avant la fin de l’année, dont l’hôpital Roi Salman à Kairouan, soulignant que le ministère œuvre à doter les établissements publics d’équipements médicaux de dernière génération, notamment des appareils de radiologie et des scanners modernes.

Ferjani a également mis en avant l’avancement du projet d’« hôpital numérique », une plateforme destinée à relier les différents établissements de santé pour faciliter le diagnostic, améliorer la coordination des soins et permettre le suivi des patients à distance.

Cette initiative constitue, selon lui, un « saut qualitatif » particulièrement bénéfique pour les régions de l’intérieur, où les structures verront leurs capacités renforcées pour offrir des traitements spécialisés en chirurgie, médecine interne et autres disciplines avancées.

Le ministre a annoncé par ailleurs des programmes de modernisation des services d’urgence, incluant l’acquisition de nouvelles ambulances et le renforcement de la logistique afin d’assurer une intervention rapide dans les situations critiques.

Il a insisté sur l’importance de la formation continue des équipes médicales et paramédicales pour garantir la qualité des soins dans toutes les régions, tout en évoquant les efforts de coopération internationale visant à soutenir la modernisation du secteur.

Ferjani a affirmé que la réussite de ces projets requiert la mobilisation de toutes les parties prenantes, réitérant l’engagement de l’État à poursuivre l’amélioration des services de santé et à garantir une meilleure équité sanitaire sur l’ensemble du territoire.