L’international marocain Achraf Hakimi a été élu meilleur joueur africain lors de la cérémonie des CAF Awards 2025, tenue mercredi soir à Rabat. Le trophée a été remis par le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Une saison exceptionnelle avec le PSG

En 2025, Hakimi a remporté plusieurs titres majeurs avec le Paris Saint-Germain : la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Super Coupe d’Europe. Ces performances ont consolidé sa réputation au niveau continental et mondial.

Contribution à la sélection nationale

Hakimi a également joué un rôle clé dans la qualification du Maroc pour la Coupe du Monde 2026. Son influence sur les Lions de l’Atlas a été déterminante pour le succès de l’équipe lors des matchs qualificatifs.

Une compétition relevée

Le prix de meilleur joueur africain 2025 était également convoité par l’Égyptien Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, et le Nigérian Victor Osimhen, sociétaire du Galatasaray. Hakimi a finalement été distingué pour ses performances collectives et individuelles au cours de l’année.

Une reconnaissance internationale

La remise du trophée par Gianni Infantino souligne la reconnaissance mondiale du talent d’Hakimi et sa contribution au football africain. Cette distinction s’ajoute à une liste déjà impressionnante de titres et de performances sur le continent et en Europe.