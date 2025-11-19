L’examen des opportunités de renforcement de la coopération entre la Tunisie et la Banque mondiale (BM), notamment dans le domaine de l’eau, a été au centre de la réunion qui a eu lieu mercredi entre le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh et la Directrice régionale du développement durable pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan (MENAAP) à la BM, Meskerem Brhane, actuellement en visite de travail à Tunis.

Le ministre a souligné que la sécurité hydrique et le développement de la gouvernance du secteur de l’eau dans ses différentes utilisations, ainsi que l’amélioration de son efficacité et de sa rentabilité, à la lumière de l’aggravation du phénomène des changements climatiques, occupent une place prépondérante dans les politiques publiques et les plans qui sont en relation, a indiqué le ministère de l’Economie et de la planification dans un communiqué.

A cet égard, Abdelhafidh a mis l’accent sur les orientations stratégiques qui sont mises en œuvre afin de renforcer les ressources et d’améliorer leur gestion, notamment en matière de maintenance et de rénovation des réseaux de distribution, et de mise en place de programmes dans le domaine du recyclage et du traitement des eaux usées.

Il a exprimé sa satisfaction quant au niveau de la coopération entre la Tunisie et la Banque mondiale, estimant que ces domaines bénéficient du soutien et de l’appui nécessaires de la banque, au cours de la prochaine phase.

Pour sa part, Meskerem Brhane a souligné la convergence des points de vue des deux parties quant à l’importance de la sécurité hydrique pour la réalisation du développement économique et social.

La directrice régionale du développement durable pour la région MENAAP a mis en exergue l’engagement de la Banque mondiale à soutenir la Tunisie dans ce domaine, que ce soit par la contribution au financement de projets ou par la fourniture du soutien et de l’expertise technique nécessaires.

Elle a également souligné la disposition de la Banque à intensifier la consultation et la coordination avec toutes les structures concernées, afin de contribuer à mettre en place des programmes d’action à moyen et à long termes qui aideront la Tunisie à faire face aux défis actuels.