La phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique 2025-2026 débute cette semaine, avec des matchs prévus les 21, 22 et 23 novembre.

Les rencontres se joueront selon l’heure locale de Tunis. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.

Vendredi 21 novembre

La première rencontre oppose Al-Hilal Omdurman (Soudan) au MC Alger (Algérie) à 14h00, dans le cadre du Groupe C.

Samedi 22 novembre

Trois journées de matchs sont programmées :

À 14h00, Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) reçoit St Eloi Lupopo (République démocratique du Congo) pour le Groupe C.

À la même heure, Young Africans (Tanzanie) affronte l’AS FAR Rabat (Maroc) dans le Groupe B.

À 17h00, l’Espérance de Tunis (Tunisie) accueille le Stade Malien (Mali) pour le Groupe D.

Simultanément, Al Ahly (Égypte) joue contre la JS Kabylie (Algérie) dans le Groupe B.

À 20h00, le RS Berkane (Maroc) affronte Power Dynamos (Zambie) pour le Groupe A.

À la même heure, Pyramids (Égypte) reçoit Rivers United (Nigeria), également pour le Groupe A.

Dimanche 23 novembre

La première journée se clôture par la rencontre Simba (Tanzanie) – Petro Atletico (Angola) à 14h00, dans le Groupe D.

Qualification pour les quarts de finale

À l’issue de cette phase, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, poursuivant ainsi leur parcours vers le titre continental.