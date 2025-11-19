Un atelier régional sur le thème “Augmenter l’investissement responsable et promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes dans l’agriculture et les systèmes alimentaires”, a démarré mardi à Tunis, à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Une cinquantaine de participants venus de Tunisie, d’Algérie, du Maroc, de Mauritanie et du Sénégal prennent part à cet atelier, dont l’objectif est d’identifier, de présenter et de discuter des bonnes pratiques visant à stimuler l’investissement responsable et l’entrepreneuriat des jeunes dans l’agriculture et les systèmes alimentaires en Afrique du Nord et de l’Ouest.

Réunissant des acteurs clés issus des principaux ministères, des agences d’appui à l’investissement des petites et moyennes entreprises, ainsi que de jeunes entrepreneurs et des représentants des collectivités locales, cet atelier vise également à favoriser l’échange de connaissances et d’expériences entre les différentes parties prenantes des pays partenaires.

Ce workshop s’inscrit dans le cadre du programme “Agri-Accélérateur 2.0” mis en place par la FAO, lequel vise à promouvoir les investissements responsables dans le secteur agricole et agroalimentaire en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Mauritanie et au Sénégal, a déclaré la directrice générale de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), Inji Doggui Hanini.

Selon elle, les investissements responsables constituent aujourd’hui des catalyseurs essentiels de la transformation économique, offrant une triple performance : économique, en assurant un rendement optimisé, sociale, en générant des bénéfices pour les communautés, les jeunes et les consommateurs ; et environnementale, grâce à une gestion raisonnée et durable des ressources naturelles.

Ces investissements représentent, a-t-elle ajouté, un levier stratégique pour renforcer la sécurité alimentaire, transformer les systèmes alimentaires et créer des emplois décents, notamment pour les jeunes.

Elle a, dans ce sens, souligné la nécessité de promouvoir un cadre d’investissement responsable et durable, soutenu par un accompagnement structuré.

Évoquant les deux pôles “agri-accélérateurs” créés par l’APIA, la FAO et l’Institut National de Recherche Agronomique de Tunis (INRAT) en 2021 à Béja et en 2024 à Kébili, elle a précisé que ces structures ont permis d’accélérer 76 projets agricoles portés par des jeunes.

Pour sa part, le chef de cabinet du ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Haikel Hechlaf, a souligné que l’investissement responsable est au cœur de la vision du ministère pour une agriculture durable, inclusive et innovante.

“Il ne s’agit pas simplement d’attirer des capitaux, mais de promouvoir des investissements qui protègent nos ressources, valorisent nos territoires et créent un impact positif tant sur le plan économique que social”, a-t-il déclaré. Il a également insisté sur l’importance d’accompagner, de soutenir et d’encourager les jeunes, afin de leur ouvrir l’accès à l’innovation, à la formation et aux opportunités.

De son côté, le chargé des Affaires courantes du Bureau de la FAO pour la Tunisie et l’Afrique du Nord, Mohamed Amrani, estime que l’atelier constitue une occasion de renforcer la coopération Sud-Sud et les synergies entre les acteurs impliqués dans le développement d’un investissement agricole responsable, tout en approfondissant les dialogues interinstitutionnels et interpays.

Les échanges dans le cadre de cet atelier porteront sur les modèles de financement, les mécanismes d’accompagnement et les perspectives d’élargissement de l’Agri-Accélérateur à de nouvelles formes d’entrepreneuriat collectif, solidaire et associatif.