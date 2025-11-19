Trois nations de la zone Concacaf ont à leur tour décroché dans la nuit de mardi à mercredi leur qualification pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), la première organisée dans trois pays (Etats-Unis, Canada et Mexique) et dans un format élargi à 48 équipes.

Les 42 pays déjà qualifiés:

Zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes (Concacaf): Etats-Unis, Canada et Mexique, qualifiés d’office en tant qu’organisateurs, Panama, Curaçao et Haïti (6)

Zone Asie (AFC): Australie, Corée du Sud, Iran, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite (8)

Zone Océanie (OFC): Nouvelle-Zélande (1)

Zone Amérique du Sud (Conmebol): Argentine, Brésil, Colombie, Equateur, Paraguay, Uruguay (6)

Zone Afrique (CAF): Algérie, Tunisie, Maroc, Egypte, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Sénégal, Côte d’Ivoire (9)

Zone Europe (UEFA): Angleterre, France, Croatie, Portugal, Norvège, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Ecosse, Autriche, Suisse (12)

NB : le Cap-Vert, l’Ouzbékistan, la Jordanie et Curaçao disputeront l’été prochain la première phase finale de Coupe du monde de leur histoire.

Mode d’emploi:

Les 48 nations participantes seront réparties en douze poules de quatre équipes dont les deux premières seront directement qualifiées pour les 16es de finale, inédits dans l’histoire de la Coupe du monde. Les huit meilleures troisièmes compléteront le tableau.

Le match d’ouverture est programmé le 11 juin 2026 au stade Azteca de Mexico. La finale aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium, dans le Grand New York.

Seize stades accueilleront les matches de la compétition (onze aux Etats-Unis, trois au Mexique et deux au Canada).

Les 16 villes hôtes:

Etats-Unis: Kansas City, Boston, Grand New York, Seattle, Philadelphie, Atlanta, San Francisco, Los Angeles, Miami, Dallas, Houston

Mexique: Monterrey, Mexico, Guadalajara

Canada: Vancouver, Toronto.