Le Panama, Haïti et Curaçao ont validé leur billet pour la Coupe du monde 2026 en terminant premiers de leurs groupes lors des éliminatoires de la zone Concacaf, dans la nuit de mardi à mercredi.

Des victoires décisives pour le Panama et Haïti

Le Panama a conclu sa campagne sur un succès convaincant 3-0 contre le Salvador dans le groupe A, participant ainsi à sa deuxième Coupe du monde après 2018. Haïti, surnommé « Les Grenadiers », s’est imposé 2-0 face au Nicaragua dans le groupe C et disputera également son deuxième Mondial, après 1974.

Curaçao, le plus petit pays qualifié de l’histoire

Dans le groupe B, Curaçao a tenu la Jamaïque en échec (0-0) pour conserver la première place. Avec environ 150.000 habitants, l’île devient le pays le moins peuplé à se qualifier pour une Coupe du monde.

Vers les barrages intercontinentaux

Les co-organisateurs États-Unis, Canada et Mexique rejoignent ces équipes parmi les nations directement qualifiées de la région. Les deux meilleurs deuxièmes de la zone Concacaf participeront en mars à un tournoi de barrages intercontinentaux avec l’Irak, la République démocratique du Congo, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie, pour tenter de décrocher les deux derniers billets pour le Mondial 2026.