L’Espagne a obtenu mardi soir sa qualification pour la Coupe du monde 2026 grâce à un match nul (2-2) contre la Turquie, à Séville. Menée 2-1 à l’heure de jeu, la sélection européenne a stoppé sa série de cinq victoires de rang, mais elle conserve la première place du groupe E avec 16 points. Elle reste invaincue et termine devant son adversaire du soir, deuxième avec 13 points.

Une rencontre tendue malgré un contexte favorable

La Roja abordait ce rendez-vous avec une marge confortable. Elle était quasiment qualifiée dès le coup d’envoi, à moins d’un improbable succès turc par sept buts d’écart. L’équipe de Luis De la Fuente découvrait pourtant ses premières frayeurs dans cette phase éliminatoire en encaissant deux buts, une première dans cette campagne.

Un onze diminué mais un départ idéal

Privé de plusieurs titulaires — Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Dani Carvajal, Nico Williams ou encore Dean Huijsen — l’entraîneur espagnol avait recomposé la moitié de son équipe type. Malgré ce contexte, le match démarre fort. Dani Olmo ouvre le score dès la 4e minute après un enchaînement précis dans la surface. L’Espagne domine et se procure plusieurs opportunités pour faire le break (25e, 29e, 30e).

La Turquie résiste et renverse le rythme du match

La Turquie, privée de ses jeunes talents Arda Güler et Kenan Yildiz, ménagés, reste solide. Elle égalise juste avant la pause. Deniz Gül profite d’un corner mal négocié par la défense espagnole et ramène son équipe à 1-1 à la 42e minute. La rencontre bascule au retour des vestiaires. Unai Simon s’interpose d’abord à plusieurs reprises (50e), puis détourne un retourné acrobatique de Baris Yilmaz qui aurait pu marquer l’un des buts de la soirée (53e).

Une fin de match sans éclat

Menée 2-1 à l’heure de jeu, l’Espagne parvient finalement à revenir au score pour sécuriser son objectif minimal : un point qui garantit la qualification. Le texte ne fournit pas les détails du deuxième but espagnol [à vérifier]. La Roja termine cette phase éliminatoire invaincue, mais ce match à Séville laisse l’image d’une équipe encore en recherche de constance.