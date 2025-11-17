Une première session de formation préparatoire au concours de “l’Empreinte environnementale” s’est tenue, lundi à Ben Arous, avec la participation de 42 établissements scolaires du gouvernorat, dont 26 collèges et lycées et 16 écoles primaires.

Tenue au siège du bureau régional de formation et de perfectionnement à Ben Arous, s’adresse principalement aux animateurs des clubs de l’environnement au sein des établissements inscrits.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Jihène Dammarji, cheffe du service des activités culturelles au commissariat régional de l’éducation à Ben Arous, a indiqué qu’il s’agit de la première participation des établissements du gouvernorat depuis l’intégration de Ben Arous au concours national de la “Coupe de l’Empreinte environnementale”.

La session de formation a porté sur la présentation du concours, l’animation d’ateliers de sensibilisation à la diffusion de la culture environnementale, l’exposé d’une expérience réussie d’un établissement primé, ainsi qu’un module consacré au compostage des déchets organiques.

Lancée l’an dernier par le ministère de l’Environnement, en collaboration avec le ministère de l’Éducation, “la Coupe de l’Empreinte environnementale” est une compétition nationale qui vise à familiariser les élèves avec la notion d’empreinte écologique.

L’initiative ambitionne d’inculquer aux élèves des comportements écologiques responsables et d’ancrer les principes de l’éducation environnementale prônés par la stratégie nationale de transition écologique.