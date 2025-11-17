Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a affirmé, lundi, lors de l’inauguration du Centre de Design au Village Artisanal de Kasserine, que ce centre septième du genre au niveau national, représente un atout important pour la Tunisie et pour le gouvernorat de Kasserine, ainsi, que pour le développement du secteur de l’artisanat.

Tekaya a souligné, à cette occasion, l’impératif de bien exploiter ce nouvel espace et de dynamiser son activité, affirmant que la création de ce centre est intervenue au moment opportun en raison de la richesse que compte la région à savoir, de matières premières, main-d’œuvre spécialisée, et compétences des jeunes.

Et de poursuivre que l’État ne ménagera aucun effort pour soutenir et accompagner le secteur de l’artisanat.

Le ministre du tourisme et de l’artisanat a indiqué que le saut qualitatif que connaît le secteur de l’artisanat est le fruit du travail de générations et d’efforts considérables.

“Les richesses naturelles et les sites archéologiques spécifiques du gouvernorat de Kasserine constituent un facteur stimulant pour soutenir davantage les secteurs de l’artisanat et du tourisme, notant l’engagement des différentes parties prenantes à les promouvoir et à les développer”, a t-il encore soutenu.

De son côté, le directeur du projet « Tunisie Créative », Talel Sahmim, a indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP, que le Centre de Design de Kasserine est le fruit d’un partenariat entre l’Office National de l’Artisanat (ONA) et l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) dans le cadre du projet “Tunisie Créative”, financé par l’Union Européenne avec une contribution de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS).

Il a fait savoir que la création du centre dont le coût s’élève à 500 mille dinars, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du secteur de l’artisanat, élaborée par le ministère depuis 2018.

Le directeur du projet « Tunisie Créative », a fait savoir que le projet contribue au développement des chaînes de valeur dans plus de 17 spécialités tout en intervenant dans 18 gouvernorats, précisant que le centre de Kasserine joue un rôle central dans la valorisation de la chaîne de valeur de halfa à travers la formation, la structuration des entreprises, le développement de produits, et la conclusion de partenariats entre designers et artisans.

Il s’agit en outre de soutenir les institutions d’appui dont l’Institut Supérieur des Arts et Métiers et le Village Artisanal de Kasserine.

Sahmim a avancé que le projet “Tunisie Créative” a supervisé la création de six centres de design à Sidi Bou Saïd, DenDen, Nabeul, Mahdia, Gafsa et Gabès, outre le centre de Kasserine. L’objectif est de soutenir la créativité artisanale, de développer le design, de renforcer la compétitivité et de soutenir le développement durable dans ce secteur vital.