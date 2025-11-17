À l’issue des matches de dimanche dans le Groupe F des qualifications européennes pour la Coupe du monde 2026, le Portugal est officiellement qualifié pour le Mondial. L’Irlande et la Hongrie restent en lice pour les barrages.

Résultats clés de la journée

Hongrie – Irlande : 2-3

L’Irlande s’impose à l’extérieur dans un match disputé et conserve toutes ses chances pour accéder aux barrages.

Portugal – Arménie : 9-1

Le Portugal a dominé l’Arménie sur le score net de 9-1, confirmant sa première place du groupe et sa qualification directe pour la Coupe du monde.

Classement final du Groupe F

Position Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff

1 Portugal 13 6 4 1 1 20 7 13

2 Irlande 10 6 3 1 2 9 7 2

3 Hongrie 8 6 2 2 2 11 10 1

4 Arménie 3 6 1 0 5 3 19 -16