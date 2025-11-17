La Maison des Arts de Tunis (Centre national d’art vivant au Belvédère) accueille pour la première fois une exposition consacrée au “peintre du cosmos”, feu Sem Tarek Chaabane, et ce, du 22 novembre au 6 décembre 2025.

Intitulée “De l’Etoile à la Toile”, l’exposition est une invitation à découvrir un voyage visuel et sensoriel où les mystères de l’univers rencontrent les vibrations de la couleur, donnant naissance à une approche artistique qui fusionne science, imaginaire et exploration intérieure. Une plongée dans des horizons cosmiques, des lignes lumineuses et des compositions qui redéfinissent notre perception de l’espace et notre place dans l’infini.

Sem Tarek Chaabane est un artiste pas comme les autres, porté par un parcours singulier, marqué par l’originalité de sa trajectoire et des étapes de sa vie. Selon le texte de brochure de l’exposition, sa formation de capitaine au long cours et son vif intérêt pour la physique, ont profondément nourri sa démarche. Les seuls domaines où le natif de Sousse n’a pas reçu de formation classique sont précisément ceux qui ont eu le plus d’impact sur sa vie intellectuelle et créatrice. La peinture et les arts plastiques, aimés et pratiqués depuis sa tendre jeunesse, ont accompagné son existence entière.

Sem Tarek Chaabane n’était pas seulement un capitaine au long cours, mais aussi un artiste au long parcours, qui a déployé une œuvre longue et durable, donnant naissance à des créations remarquables, à de nombreuses expositions et à des démarches esthétiques d’un grand intérêt, particulièrement dans les dernières années de sa vie.