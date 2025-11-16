Lors de la séance plénière commune consacrée à l’examen du budget de la mission de l’équipement et de l’habitat pour l’exercice 2026, les députés ont débattu des possibilités de développer les infrastructures dans différentes régions du pays et des moyens de les relier à des routes capables de désenclaver les zones rurales, ainsi que du dossier de l’aménagement urbain et du logement social.

Les députés ont abordé la question des projets en suspens, notamment en ce qui concerne les autoroutes et les routes reliant les villes de l’intérieur au centre, appelant à enquêter sur les marchés publics et à s’appuyer sur les compétences nationales pour réaliser les grands projets.

Le député Salah Ferchichi , a demandé d’accélérer le renforcement des programmes d’infrastructure de base dans le gouvernorat de Jendouba, soulignant l’importance d’achever l’autoroute entre Bousalem et la frontière algérienne.

Il a estimé que l’achèvement de cette route contribuerait à soutenir le développement de la région et offrirait de plus grandes opportunités d’investissement dans toutes les zones voisines.

Pour sa part, le député Mahmoud Amri a évoqué la situation des infrastructures dans les communes de Sousse, en particulier dans la commune de Kalaa Soghra, appelant à l’aménagement de ces zones et à leur inclusion dans les programmes décidés par le ministère.

En ce qui concerne le rôle du ministère dans le développement, le député Nasser Chanoufi a estimé qu’il s’agissait d’un levier essentiel du développement, apapelant au développement des infrastructures et des routes reliant el Fahs et Bir Macharka et que l’on relie les communes voisines aux routes nécessaires.

Pour sa part, le député Saleh Salmi, a évoqué les risques qui menacent les infrastructures dont les catastrophes naturelles telles que les inondations, soulignant que les régions du centre de la Tunisie réclament l’élaboration de plans de développement visant à mettre fin à leur isolement et à mettre en place des infrastructures de transport permettant d’assurer le transport des élèves.

Dans le même ordre d’idées, le député Mokhtar Aïfaoui a évoqué la situation des régions isolées en raison de l’absence d’infrastructures dans le gouvernorat de Kairouan, appelant à renforcer les équipements et les ressources humaines dans les administrations de l’équipement dans le gouvernorat dans les plus brefs délais.

En ce qui concerne la contribution du ministère dans le domaine social, la députée Basma Hammami a appelé à l’élaboration d’un plan clair dans le domaine du logement social et à sa généralisation à tous les citoyens, exigeant la mise en place des infrastructures nécessaires pour faire face aux impacts des incendies et des tremblements de terre fréquents, en particulier dans le gouvernorat de Siliana.