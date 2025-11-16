La deuxième édition du Forum “Technologie pour la Justice Économique”, se tiendra le mardi 18 novembre courant, au Palais des Congrès de Tunis, à l’initiative de “the Hague institute for innovation of law” (HiiL), Bureau de Tunis et en partenariat avec les secteurs public et privé,

Placée sous le thème «Vers une justice au service de l’économie», cette édition sera une occasion de présenter plusieurs initiatives innovantes dans l’objectif de rapprocher la justice du monde économique, notamment, la plateforme “Monde du Travail”, qui vise à permettre aux individus en Tunisie d’accéder rapidement à des informations juridiques fiables et de qualité, afin de les aider à se prémunir et à résoudre leurs problématiques liées au travail grâce à des conseils personnalisés. Elle offre, également, aux salariés et aux employeurs des mécanismes de règlement des différends plus rapides. La plateforme a été développée en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et l’Inspection générale du travail.

Au programme de cette édition, la présentation de cinq start-ups tunisiennes qui apporteront leurs solutions technologiques au service de la justice économique, avec un vote en direct du public pour désigner le projet le plus innovant, ainsi qu’une discussion de haut niveau sur le rôle de l’intelligence artificielle, de l’innovation et de la justice économique dans le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME).

Le forum mettra en lumière des solutions innovantes telles que les plateformes numériques, les mécanismes alternatifs de règlement des différends et le renforcement des partenariats public-privé, pour promouvoir une culture de l’innovation, de la justice accessible et de l’entrepreneuriat durable en Tunisie.

Cette rencontre réunira des représentants de la Présidence du Gouvernement, des ministères des Affaires sociales, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, des ministères concernés par les micro, petites et moyennes entreprises (PME). l’ordre national des avocats ainsi que des institutions publiques et privées, des organisations professionnelles, des start-ups et des experts nationaux et internationaux.

L’Institut de La Haye pour l’Innovation Juridique (HiiL) est actif en Tunisie depuis 2012. L’Institut met en œuvre, depuis 2022, un programme de quatre ans, financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères, visant à soutenir la justice du travail et à renforcer la justice économique.