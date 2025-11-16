L’Espagne, championne d’Europe en titre, s’est rapprochée de la qualification pour la Coupe du monde 2026 après son succès net en Géorgie (4-0), samedi 15 novembre à Tbilissi. Avec cinq victoires en autant de matchs, la Roja domine largement le groupe E.

Classement et enjeux du groupe E

L’Espagne totalise désormais 15 points, avec 19 buts marqués et aucun encaissé. La Turquie, deuxième avec 12 points et une différence de buts de +5, reste le principal concurrent. Les Espagnols recevront les Turcs mardi prochain à Séville pour le dernier match de qualification.

Seule une défaite par plus de sept buts priverait l’Espagne de la première place, l’obligeant à passer par les barrages pour rejoindre les autres grandes nations européennes déjà qualifiées : France, Angleterre et Croatie.

Une équipe solide malgré de nombreuses absences

Malgré l’absence de six titulaires – Rodri, Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Dani Carvajal et Dean Huijsen – l’équipe menée par Luis de la Fuente a maîtrisé son sujet. La Géorgie a tenté de réagir en seconde période, mais l’Espagne a conservé son bilan parfait.

Le récital offensif de Tbilissi

Les Espagnols ont ouvert le score dès la 11ᵉ minute grâce à Mikel Oyarzabal, capitaine de la Real Sociedad, sur penalty. Le milieu d’Arsenal Martin Zubimendi a doublé la mise à la 22ᵉ minute d’un piqué du droit face au gardien géorgien Giorgi Mamardashvili.

Ferran Torres a inscrit le troisième but à la 35ᵉ minute, idéalement servi par Oyarzabal. Ce dernier a scellé le score avec un doublé de la tête à la 63ᵉ minute, portant à cinq ses réalisations en cinq rencontres.

Une qualification quasi assurée

Avec cette victoire, l’Espagne reste largement en tête et n’a besoin que d’une performance minimale à Séville pour valider son billet direct pour le Mondial-2026. L’équipe espagnole confirme sa régularité et sa puissance offensive dans ce groupe E.