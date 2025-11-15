L’Espérance Sportive de Tunis figure dans le top 3 des meilleurs clubs africains selon le classement 2025 publié par la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS).

Le champion de Tunisie, quadruple vainqueur de la Ligue des champions CAF, se hisse à la troisième place avec 165 points, confirmant son statut de référence sur le continent.

Le podium est dominé par deux clubs égyptiens :

Pyramids FC : 235,5 points

Al Ahly SC : 190,5 points

Espérance ST : 165 points

Aucun autre club tunisien n’apparaît dans le Top 20 africain.