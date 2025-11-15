Les données relatives aux indicateurs de l’emploi publiées, samedi par l’Institut national de la statistique (INS) ont fait état d’une légère hausse du taux de chômage au cours du troisième trimestre de l’année 2025 pour atteindre 15,4 pc contre 15,3 pc au cours du deuxième trimestre de la même année.

Au cours du troisième trimestre de 2025 le nombre des chômeurs s’établit à environ 653,7 mille, soit une hausse de 2 600 personnes par rapport au deuxième trimestre.

Selon ces données, le taux de chômage chez les hommes a diminué pour atteindre 12,1 pc au cours du troisième trimestre de 2025, contre 12,6 pc au deuxième trimestre, alors que le taux de chômage chez les femmes a augmenté pour atteindre 22,4 pc, contre 20,9 pc au cours de la même période.

Par ailleurs, le taux de chômage parmi les diplômés du supérieur a augmenté pour atteindre 24,9 pc au cours du troisième trimestre de 2025, contre 24 pc au deuxième trimestre, avec un taux de 14,5 pc pour les hommes et 32,3 pc pour les femmes diplômées du supérieur.

Une enquête sur l’emploi, au cours du troisième trimestre de 2025, a dévoilé une baisse du nombre de la population active en Tunisie (les personnes en âge de travailler) qui s’établit à 4 259,3 mille, contre 4 259,9 mille au deuxième trimestre, soit une baisse de 600 individus. Cette population se répartit entre 2 922,5 mille hommes (68,6 pc) et 1 336,8 mille femmes (31,4 pc).

Par ailleurs le nombre des actifs occupés a diminué, au troisième trimestre de l’année 2025 pour atteindre 3 605,6 mille contre 3 608,8 mille au cours du deuxième trimestre de la même année, soit une baisse de 3,2 mille personnes.

Cette population se répartit entre 2 558,8 mille hommes (71,2 pc) et 1 036,8 mille femmes (28,8 pc) de l’ensemble de la population active occupée.