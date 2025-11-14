La 14e journée du championnat Elite de handball se déroulera samedi 15 novembre. Six rencontres sont prévues sur différentes salles à travers le pays, avec des horaires échelonnés entre 15h et 18h.

Matchs prévus à 15h

La journée s’ouvrira à la Salle Chihia avec le duel entre le CS Sakiet Ezzit et le Stade Tunisien. Parallèlement, à la Salle Gorjani, le Club Africain accueillera l’AS Teboulba pour un match à suivre.

Affiches prévues à 16h

À la Salle Moknine, le SC Moknine jouera face au CHB Ksour Essef. La Salle Khaouaja accueillera l’EM Mahdia contre le CHB Jammel. Enfin, à la Salle Zouaoui, l’Espérance Sportive de Tunis sera opposée à l’AS Hammamet.

Clôture de la journée à 18h

La dernière rencontre de la journée aura lieu à la Salle Hammam-Sousse. L’ES Sahel y affrontera le BS Béni Khiar. Ce match clôturera la 14e journée et devrait attirer l’attention des amateurs de handball sur la côte est.