Le marché boursier a terminé la séance proche de l’équilibre (+0,04 %) à 13 052 points, dans un volume relativement soutenu de 10 MD.

Les échanges ont profité de la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre CIL, portant sur une enveloppe de 1,6 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre TUNINVEST poursuit son élan positif. L’action de la société d’investissement s’est appréciée de 4,5 % à 33,010D, dans un flux de 508 mille dinars.

La BT a été la valeur vedette de la séance. L’action de la banque s’est bonifiée de 3,8 % à 6,6 D, tout en drainant des capitaux de 2 MD, soit le volume le plus élevé de la cote.

Le titre SIAME s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du spécialiste des appareillages électriques s’est pliée de 4,6 % à 2,730 D. La valeur a été transigée à hauteur de 16 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre ENNAKL AUTOMOBILES s’est, également, mal comporté sur la séance. L’action du concessionnaire automobile a reculé de 3,2 % à 15,1 D, dans un volume anémique de 4 mille dinars.