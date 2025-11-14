“Comment retrouver notre juste place au sein du vivant : biodiversité et futurs souhaitables en Méditerranée” est le thème central de l’exposition artistique immersive “Nabta”, visible du 19 au 30 novembre 2025 à l’Institut français de Tunis (IFT).

Les participants au programme Nabta (Nature, Biodiversité et Transitions en Afrique du Nord et au Moyen-Orient) se retrouveront du 15 au 21 novembre pour la troisième et dernière phase de ce programme pro-nature tourné vers l’action. Déclinaison du Biodiversity Partners Program (BiPP) en Afrique du Nord, ce programme régional accompagne 25 porteuses et porteurs de projets -publics, privés ou associatifs- engagés pour la nature et ayant un impact positif sur la biodiversité dans différents secteurs de l’économie. Il leur permet de renforcer leurs compétences sur les enjeux de biodiversité et de faire progresser leurs initiatives grâce à des méthodes d’accélération.

L’exposition “Nabta” reviendra sur les réalisations accomplies et célébrera les 25 projets qui ont évolué ensemble à travers trois parcours : biodiversité, développe ton projet et développe-toi.

Pendant neuf mois d’accompagnement en ligne, ces projets ont bénéficié de 25 thématiques complémentaires, de l’intervention de 35 experts issus de huit pays, de 45 sessions collectives (masterclasses, retours d’expérience, ateliers de pair-à-pair, intelligence collective, meet-ups, ask me anything…), ainsi que de 150 sessions individuelles dédiées à la stratégie de développement et au management de l’impact. Une taskforce communautaire, réunie toutes les deux semaines, a également contribué à ancrer la dynamique du programme dans le temps.

L’événement permettra au public de découvrir un parcours d’exposition riche et évolutif, construit autour de trois étapes : de la prise de conscience à l’ouverture vers d’autres possibles, en passant par la redécouverte du vivant.

Des workshops gratuits consacrés à l’entrepreneuriat à impact se tiendront le mercredi 19 novembre, de 14 h à 17 h, dans les locaux de Minassa, premier incubateur privé de la scène culturelle et créative tunisienne.

Soutenu par l’Institut français de Tunis (IFT), qui accueille l’exposition des installations de “Nabta”, ce programme d’accompagnement est opéré par INCO et soutenu par le Campus AFD (Groupe de l’Agence française de développement). Il s’adresse aux porteurs de projets originaires de cinq pays : Algérie, Maroc, Egypte, Liban et Tunisie.

Fondé sur une méthodologie innovante reposant sur le concept “apprendre autre chose, apprendre autrement et apprendre ensemble”, ce programme vise à accompagner des startups et associations œuvrant pour la biodiversité dans le bassin méditerranéen. Après six mois de formation en ligne sur les enjeux climatiques et de biodiversité, ainsi qu’un accompagnement au développement de leurs projets, le programme ambitionne de favoriser la création d’une communauté d’acteurs engagés dans le changement et l’usage durable des ressources, notamment dans le bassin méditerranéen, qui abrite une grande variété d’écosystèmes terrestres et aquatiques et constitue le deuxième plus grand hotspot de biodiversité au monde.