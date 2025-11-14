L’huile d’olive tunisienne a été à l’honneur à Bruxelles, lors d’un événement organisé récemment par l’Ambassade de Tunisie dans le cadre du Mois culturel tunisien en Belgique, destiné à promouvoir ce produit emblématique auprès de la communauté diplomatique et des professionnels de la gastronomie.

Sur sa page Facebook, l’ambassade a précisé que l’événement, organisé en partenariat avec l’entrepreneuse tuniso-belge Khaoula Hamouda, a réuni des cheffes cuisinières renommées, des diplomates et des amateurs de produits d’exception pour une dégustation guidée mettant en lumière la richesse aromatique et les bienfaits nutritionnels de l’huile d’olive tunisienne, régulièrement primée dans les concours internationaux.

Les participants ont pu découvrir les spécificités des différentes variétés issues des régions oléicoles tunisiennes ainsi que les techniques ancestrales de cueillette manuelle et de pression à froid qui préservent leur qualité.

L’engouement a été unanime : les invités ont salué la qualité exceptionnelle des huiles dégustées et l’excellence du savoir-faire tunisien.