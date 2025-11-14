La sélection algérienne de football s’est imposée face au Zimbabwe 3-1, en match amical disputé jeudi soir au stade du Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah (Arabie Saoudite), dans le cadre de la préparation de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2025 (21 décembre – 18 janvier 2026).

Les Verts ont ouvert le score par Bagdad Bounedjah (14e), avant qu’Amoura ne double la marque à a 41e. Juste avant la pause Hadjam corse l’addition (45e+1).

En fin de match, le Zimbabwe a réduit le score sur un penalty transformé par le remplaçant Chirewa (87e).

Les Algériens disputeront un second match test face à l’Arabie saoudite d’Hervé Renard, le mardi 18 novembre, à la même enceinte (17h30). Les Saoudiens affronteront d’abord la Côte d’Ivoire, vendredi à Djeddah.

De son côté, la sélection zimbabwéenne, 129e au dernier classement FIFA, rate son premier match sous la houlette du nouveau sélectionneur, le Roumain Marian Mario Marinica, engagé début novembre, en remplacement de l’Allemand Michael Nees, limogé.

Le Zimbabwe qui aligne un onzième match sans victoire, enchaînera en affrontant le Qatar, le lundi 17 novembre à Doha.