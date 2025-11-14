L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et le Conseil National des Régions et des Districts (CNRD) ont entamé, lors d’une séance plénière commune tenue, jeudi soir, l’examen du budget de la mission du ministère de l’Environnement pour l’exercice 2026, et ce, dans le cadre des débats budgétaires relatifs à la même année.

Le projet de budget de la mission de l’Environnement pour l’exercice 2026 est estimé à 505,820 millions de dinars (MD), contre 470,670 MD en 2025, soit une hausse de 9,3%.

Il convient de noter que le ministre de l’Environnement, Habib Abid avait indiqué, le 10 novembre 2025, lors d’une séance commune entre la commission de l’industrie, du commerce, des ressources naturelles, de l’énergie et de l’environnement au Parlement et la commission des secteurs productifs au (CNRD), qu’environ 90 % du budget de son département est destiné à l’Office National de l’Assainissement (ONAS).

Cette enveloppe budgétaire s’inscrit dans un cadre de dépenses à moyen terme (2026-2028), dont la stratégie visant principalement à la réhabilitation des installations d’assainissement, l’amélioration de la qualité des eaux usées et leur valorisation, le développement du système de gestion et de valorisation des déchets, ainsi que la réhabilitation et la protection du littoral contre l’érosion, la réduction de la pollution, la protection de l’environnement et la préservation de la biodiversité.

En effet, la mission de l’environnement s’articule autour de deux grands programmes; à savoir le programme Environnement et Développement Durable et le programme Pilotage et Soutien.

Le programme Environnement et du développement durable reflète la politique publique de l’État en matière de protection de l’environnement, de lutte contre toutes les formes de pollution, de préservation de la biodiversité, de lutte contre les catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques.

Cela sera rendu possible grâce à un ensemble de priorités stratégiques, d’indicateurs de performance et d’activités dans les domaines de l’environnement et du développement inclusif, tout en tenant compte des perspectives de croissance socio-économique du pays et en s’alignant sur les indicateurs et les normes internationaux en matière de gestion des systèmes de protection de l’environnement.

Quant au programme du Pilotage et de soutien, il fournit un appui logistique et technique au programme de l’environnement et du développement durable afin de parvenir aux objectifs et des résultats escomptés.

En fait, la mission est structurée également autour de deux sous-programmes, 13 activités, 6 objectifs, et 15 indicateurs de performance.

Les dépenses salariales de la mission sont fixées à 34504 mille dinars (engagement et paiement), contre 37477 mille dinars en 2025, soit une baisse de 8 %. Cette baisse est expliquée par l’excédent provenant des années écoulées.

Par ailleurs, 59 nouveaux recrutements ont été programmés, dont 18 postes destinés aux docteurs chercheurs.

Pour ce qui des dépenses de gestion, elles s’élèveront à 5720 mille dinars (Engagement et paiement), contre 6348 en 2025, enregistrant ainsi une baisse de 628 mille dinars

Quant aux dépenses d’intervention, elles sont estimées à 449 535 mille dinars (engagement et paiement) en 2026, contre 411 800 mille dinars en 2025, ce qui correspond à une croissance de 9 %.

Cette augmentation est due à la croissance du volume des interventions confiées à l’Office National de l’Assainissement, notamment après la prise en compte des projets proposés par les conseils locaux.

Les dépenses d’investissement prévues pour 2026 s’élèvent à 7010 mille dinars en engagements et 10240 MD en paiements, contre respectivement 7070 mille dinars et 10345 mille dinars, en 2025.

Les investissements (crédits de paiement) se répartissent principalement entre le programme de l’Environnement et du développement durable (86%), pilotage et soutien (14%).