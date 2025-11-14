Le ministre de la santé, Mustapha Ferjani, a souligné, ce jeudi à Marseille (France), l’importance de l’innovation et du développement du système de formation dans le domaine de la santé, ainsi que la nécessité d’adopter des solutions numériques adaptées aux spécificités de chaque pays, afin de garantir la souveraineté numérique et une utilisation optimale de l’intelligence artificielle dans le secteur sanitaire.

Lors de sa participation à la troisième édition du Forum de Marseille sur l’intelligence artificielle, le ministre a présenté la vision de la Tunisie en matière de santé, fondée sur le principe de l’équité et du rapprochement des services du citoyen.

Il a, à cette occasion, évoqué plusieurs projets en cours, tels que la mise en place de l’hôpital numérique, le recours à la téléradiologie, et le développement des infrastructures hospitalières, afin d’accélérer le rythme des prestations, d’en améliorer la qualité et de renforcer l’efficacité du système de santé.

Organisé les 13 et 14 novembre 2025, le Forum de Marseille sur l’intelligence artificielle réunit des dirigeants français et internationaux, des chefs d’entreprise, des chercheurs, des experts et des représentants d’institutions officielles pour débattre de l’avenir de l’intelligence artificielle.

En marge du forum, Ferjani a eu des entretiens avec plusieurs responsables et experts français et internationaux, afin d’examiner les perspectives de coopération et d’échange d’expertises, et d’ouvrir la voie à la création en Tunisie de solutions innovantes destinées au continent africain.