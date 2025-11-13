Le marché boursier a clôturé la séance sur une note d’optimisme. Le TUNINDEX s’est envolé de 1,4 % à 13046,5 points dans un volume de 8,5 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Le titre STA s’est offert la palme d’or. L’action du concessionnaire de la marque Chery s’est envolée de 6 % à 37,100 D, en animant le marché avec des échanges de 282 mille dinars.

Le titre BT a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action de la banque a signé une progression de 6 % à 6,360 D. La valeur a drainé un volume de 297 mille dinars sur la séance.

Le titre BEST LEASE s’est placé en lanterne rouge de TUNINDEX. L’action du leaseur a accusé un repli de –4,4 % à 2,160 D. La valeur a été transigée à hauteur de mille dinars seulement sur la séance.

Le titre NEW BODY LINE a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action a reculé de –3,3 % à 3,860 D, dans un flux limité de 4 mille dinars.

Le titre BNA a chapeauté le palmarès des échanges. L’action de la banque a terminé la séance dans le vert (+1,1 % à 12,200 D), en alimentant le marché avec des capitaux de 1,5 MD.