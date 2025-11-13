La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a infligé un match de suspension ferme à Liam Rosenior, entraîneur du Racing Club de Strasbourg, à la suite de son expulsion lors de la 12ᵉ journée de Ligue 1.

Une sanction après le carton rouge face à Lille

Dimanche, Rosenior avait été expulsé au cours de la rencontre remportée par Strasbourg face à Lille (2-0), pour contestation d’une décision arbitrale.

Le technicien anglais ne sera donc pas autorisé à diriger ses joueurs lors du déplacement à Lens, prévu le 22 novembre au stade Bollaert.

Interdiction de toutes fonctions officielles

Selon la décision de la LFP, la sanction s’accompagne d’une interdiction de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles pendant la durée du match concerné. Cette mesure a été confirmée dans le communiqué publié à l’issue de la réunion hebdomadaire de la commission.

Deux matches pour le Lillois Calvin Verdonk

Lors de cette même rencontre, le défenseur lillois Calvin Verdonk, entré en fin de partie, a été expulsé dans le temps additionnel (90e+3) pour une faute grossière sur Martial Godo. Il écope de deux matches de suspension.

Strasbourg solide dans le haut du classement

Après sa victoire contre Lille, le Racing Strasbourg occupe la 4ᵉ place du championnat avec 22 points, soit trois de moins que Lens et l’Olympique de Marseille, et cinq derrière le Paris Saint-Germain, actuel leader de la Ligue 1.