Les tourbières de Dar Fatma, zone humide qui fait partie des 41 sites naturels tunisiens d’importance internationale, dits sites Ramsar, en référence à la Convention sur les zones humides “Ramsar”, seront au cœur de la 8ème édition du cinéma, au Festival du Film Environnemental de Tunisie “ENVIROFEST 2025″, qui se tiendra à la Cité de la culture de Tunis, les 15, 16 et 17 novembre 2025.

A travers la projection, en avant-première, du film documentaire AWLED FATMA (Les enfants de Fatma) coréalisé par le cinéaste tunisien de renom Abdelhamid Bouchnak, “ENVIROFEST” et WWF Afrique du Nord s’associent activement, pour la deuxième année consécutive, pour rencontrer le grand public, dans un parcours de sensibilisation, d’expression artistique et d’engagement citoyen autour de la protection de l’environnement dans toute la république.

A travers ce film, les enfants du village de Dar Fatma (Aïn Draham, Gouvernorat de Jendouba), ont été initiés aux techniques du cinéma et ont joué leur propre rôle, pour parler de leur attachement à leur belle région, de la réalité de leur quotidien et de leurs rêves futurs.

Il s’agit d’un court métrage collectif de 12 mns, à la fois sensible et porteur d’espoir. Il fait partie de la sélection internationale “d’Envirofest 2025”, illustrant la puissance de l’art et de la jeunesse dans la transmission des messages environnementaux.

Au programme du festival, un échange avec les jeunes participants et le réalisateur Abdelhamid Bouchnak, la projection de 6 autres films environnementaux entre fiction, documentaire et animation sélectionnés en Tunisie, Grande Bretagne, France, Canada, USA et Autriche.

Un Village Environnemental Eco responsable

Les 15 et 16 novembre dans le grand hall de la Cité de la Culture, un Village Environnemental Eco responsable sera aménagé et regroupera toutes les activités hors cinéma ainsi que la section “ENVIROFEST KIDS”.

Les activités prévues dans ce cadre portent, entre autres, sur des panels et tables rondes autour de différents thèmes pour « Éduquer, inspirer et agir », réunissant artistes, experts, scientifiques et représentants institutionnels, des ateliers pédagogiques et ludiques pour enfants et adolescents, autour du recyclage, du changement climatique, et de la créativité au service de la planète et des espaces de rencontre et de partage entre acteurs associatifs, scientifiques, artistes et citoyens engagés pour l’avenir durable de la Tunisie.

L’inter connectivité entre environnement et numérique sera également à l’ordre du jour à travers “ENVIROFEST Digital”, qui prévoit l’organisation d’une grande fresque du climat pour comprendre les impacts environnementaux du numérique et agir pour un usage plus responsable.

Envirofest et WWF Afrique du Nord œuvrent aussi pour mobiliser les communautés locales et encourager l’expression artistique comme outil de plaidoyer pour l’environnement et pour la sensibilisation sur les enjeux écologiques. Cette collaboration s’inscrit dans la continuité du projet de restauration des tourbières de Dar Fatma, mené par le WWF, et illustre une approche globale liant éducation environnementale, culture, et engagement communautaire.