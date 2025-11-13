Les systèmes communautaires de zéro déchet offrent un moyen rapide et peu coûteux de réduire les émissions de méthane et de créer des emplois de qualité.

Pourtant, ils sont trop souvent négligés au profit d’infrastructures coûteuses et axées sur le profit, indique le réseau “GAIA” (Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA Africa), un réseau mondial composé de groupes locaux et d’alliances nationales et régionales représentant plus de 1 000 organisations dans plus de 100 pays. Il milite pour la justice environnementale, lutte contre la pollution et propose des solutions aux problèmes des déchets.

Les négociations sur le climat de la COP30, qui se déroulent actuellement à Belém au Brésil, offrent l’occasion de faire affluer les fonds vers les personnes qui obtiennent des résultats sur le terrain.

Dans une nouvelle note d’information, le réseau “GAIA”, dont les représentants assistent aux négociations de Bélem, fournit aux gouvernements et aux financiers une boîte à outils pour réorienter les incitations et soutenir les systèmes zéro déchet en tant que service public essentiel.

Il conteste les fausses solutions. “L’incinération des déchets pour produire de l’énergie (WTE), les combustibles dérivés des déchets et la co-combustion des déchets doivent être exclus des listes d’investissement. Ces mesures nuisent à notre climat et à la santé publique, et épuisent les fonds publics limités destinés à la réforme du secteur”, estime le réseau.

Il considère que, “le financement climatique ne doit pas piéger les pays en développement dans une dette insoutenable”. Il faut subventionner, entre autres, des projets à forte valeur sociale et environnementale mais à rendement monétaire limité, comme la fermeture des décharges, le nettoyage de la pollution et la reconversion des travailleurs du secteur des déchets.

“Les subventions peuvent couvrir les 3 à 5 premières années de fonctionnement des initiatives zéro déchet, le temps qu’elles mettent en place des modèles de financement solides à long terme. Pour certaines activités génératrices de revenus, les prêts concessionnels sont appropriés”.

Ainsi, le tri à la source, le recyclage et le compostage décentralisé communautaire permettent d’éviter des coûts tels que le transport sur de longues distances et les frais de mise en décharge.

Ces économies peuvent être réinvesties pour rémunérer les travailleurs et soutenir les opérations à long terme.

“Lors de la “COP de mise en œuvre”, les dirigeants doivent soutenir des solutions climatiques rentables qui améliorent la vie des gens et ne laissent personne de côté”, a déclaré Yobel Putra, responsable des politiques climatiques mondiales chez GAIA, citée dans un communiqué de presse du réseau.

“Investir dans des solutions communautaires zéro déchet permet justement d’atteindre cet objectif.

Nos travaux montrent qu’il existe des projets prêts à être mis en œuvre qui ont besoin d’un cadre financier approprié pour être développés et aboutir. ”

Le secteur des déchets représente près de 20 % des émissions mondiales de méthane, mais n’a reçu que moins de 1,5 % des financements climatiques en 2023.

Sur ce montant, 99 % ont été consacrés à des projets de valorisation énergétique des déchets, qui suppriment des emplois, produisent de l’électricité coûteuse et bloquent les émissions de dioxyde de carbone pendant des décennies.

Seulement 1 % a été consacré à la gestion des déchets organiques. Selon les recherches de GAIA, si elles étaient mises en œuvre à grande échelle, les systèmes zéro déchet (prévention, réutilisation, tri à la source, compostage et recyclage) pourraient réduire jusqu’à 95 % les émissions de méthane provenant des déchets solides.