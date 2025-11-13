La sélection tunisienne de football a été tenue en échec (1-1) par son homologue mauritanienne, mercredi soir, au stade Hamadi Agrebi de Radès, dans un match amical marqué par de nombreuses expérimentations tactiques et la mise à l’essai de nouveaux joueurs.

Trabelsi : « Un bon test malgré le manque d’automatismes »

Le sélectionneur national Sami Trabelsi s’est déclaré satisfait de la prestation d’ensemble de ses joueurs, estimant que cette rencontre a permis de tirer plusieurs enseignements.

« C’était un bon match dans l’ensemble. Plusieurs joueurs fraîchement arrivés ont montré leurs qualités et gagné des points », a-t-il souligné.

L’entraîneur a toutefois reconnu certaines limites offensives :

« Nous n’avions pas beaucoup de solutions en attaque, faute d’automatismes, et l’agressivité excessive de l’adversaire a parfois entravé notre construction du jeu. »

Malgré ces difficultés, Trabelsi considère ce nul comme un test encourageant avant les prochaines échéances internationales.

Lopez Garai : « Nous avons tenu tête à une grande équipe d’Afrique »

Son homologue mauritanien, Artiz Lopez Garai, s’est félicité du comportement de ses joueurs face à une équipe tunisienne « techniquement au point et difficile à manœuvrer ».

« Nous avons affronté l’une des meilleures sélections d’Afrique. En première période, la Tunisie nous a mis en difficulté grâce à sa qualité de jeu au sol », a-t-il expliqué.

Le coach mauritanien a salué la réaction de ses hommes après la pause :

« Nous étions mieux organisés et avons égalisé sur une balle arrêtée. Ensuite, nous avons fermé les couloirs et tenu jusqu’à la fin malgré la pression tunisienne. »

Haddadi : « Heureux de retrouver la sélection »

De retour en équipe nationale après une longue absence, Oussama Haddadi a exprimé sa satisfaction :

« Ma dernière convocation remonte à l’an dernier. Je suis heureux d’avoir rejoué. L’important maintenant, c’est d’être prêts pour défendre nos chances et donner de la joie au public tunisien. »

Teka : « Une marge de progression à combler »

Le milieu de terrain Houssem Teka a, lui, insisté sur la nécessité de consolider les automatismes au sein du groupe :

« La Mauritanie a livré un bon match et fermé les espaces. Nous devons encore progresser collectivement, mais la cohésion viendra avec le temps. »