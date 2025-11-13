Le conseil régional de Tozeur a passé en revue, mercredi, les difficultés du secteur culturel, notamment l’absence de maisons de la culture dans plusieurs délégations, lors d’une séance avec la déléguée régionale aux Affaires culturelles.

Le président du conseil, Hamza Troudi, a souligné le rôle de la culture comme moteur de développement et soutien au tourisme.

La réunion a analysé les manifestations récentes, dont « Rouhaniyat Nefta », et les préparatifs du Festival international des oasis, en insistant sur la diversification des sources de financement.

Le suivi des projets de maisons de la culture dans les délégations de Tozeur, Nefta, Hezoua et Degache (El Mahassen), a révélé des retards dans les études et procédures, malgré des crédits alloués de 2,4 millions de dinars à Hezoua, 2,3 millions à Nefta et 2,25 millions à El Mahassen.

La rencontre a aussi abordé le renforcement des bibliothèques publiques et la coordination avec les partenaires des festivals pour surmonter les difficultés du secteur culturel.