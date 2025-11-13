L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beït al-Hikma accueillera, les 20 et 21 novembre 2025, à son siège de Carthage-Hannibal, un colloque international intitulé « Recherches, débats et réflexions sur l’interculturalité arabo-hispanique ».

Organisé en partenariat avec l’Institut Cervantes de Tunis, l’Ambassade d’Espagne en Tunisie et l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), cet événement réunira des chercheurs venus de Tunisie, d’Algérie, d’Espagne et de France autour de cinq séances scientifiques explorant les interactions culturelles, religieuses et intellectuelles entre les deux rives de la Méditerranée.

Le colloque de Beït al-Hikma s’inscrit dans la continuité des travaux menés sur l’héritage andalou et le dialogue interculturel.

●Un programme centré sur les passerelles méditerranéennes

La séance inaugurale, « La croix et le croissant – Répercussions du conflit en Méditerranée », présidée par le Pr Kamel Gaha, abordera les zones de tension et de rencontre entre les civilisations méditerranéennes.

Parmi les interventions : Les captifs espagnols des expéditions de Bougie (1555) (Pr Bernard Vincent), La désertion des soldats vers la Barbarie (Pr Manuel Lomas) et Le témoignage du moine Francisco Ximénez sur la Régence de Tunis (Pr Raja Yassine Bahri).

Les contributions du Pr Sofiane Malki et du chercheur Francesco Caprioli mettront en lumière les formes d’assistance comme médiation interculturelle à Alger et le dialogue des cultures dans l’art méditerranéen.

La deuxième séance, « L’Andalousie musulmane dans la littérature universelle », présidée par le Pr Sofiane Malki, analysera la persistance du modèle andalou dans la pensée moderne à travers les communications du Pr Samir Marzouki sur le modèle de coexistence culturelle dans l’Andalousie classique et de la Pr Leïla Boukra sur la présence de la langue arabe dans l’œuvre de Jorge Luis Borges.

●Science, foi et poésie au cœur de l’héritage andalou

La troisième séance, « L’interculturalité scientifique et technique en Andalousie », présidée par la Pr Raja Yassine Bahri, évoquera les contributions scientifiques issues de la rencontre entre savants arabes et européens.

Les Prs Hamadi Ben Jaballah, Expiración García, Ibrahim Ben Mrad et Ahmed Saadaoui traiteront notamment de la pensée d’Ibn Rochd, des travaux médicaux d’Ibn al-Jazzār, et des échanges scientifiques entre Tunis et l’Espagne aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Sous la direction du Pr Ibrahim Ben Mrad, la quatrième séance, « La pensée religieuse dans l’Andalousie musulmane », abordera la spiritualité andalouse et son influence sur l’Occident.

Le Pr Taoufik Ben Ameur évoquera l’empreinte du soufisme andalou dans la mystique chrétienne espagnole, tandis que le Pr Hmaïda Ennaïfer reviendra sur la légitimité politique dans la civilisation musulmane omeyyade.

Les chercheuses espagnoles María Jesús Viguera et Bárbara Boloix Gallardo présenteront respectivement les voyages du chercheur Francisco Codera à Tunis et les femmes zirides d’Ifrîqiya et d’al-Andalus.

La cinquième et dernière séance, « L’Andalousie dans la poésie arabe », présidée par le Pr Hamadi Ben Jaballah, mettra en lumière la trace poétique de l’Andalousie dans la littérature arabe contemporaine.

Les communications aborderont l’image d’al-Andalus dans la poésie arabe moderne (Pr Hamadi Sammoud), le muwashshah andalou (Pr Moncef Ouhaibi) et le multilinguisme comme vecteur de tolérance (Pr Mohamed Néjib Ben Jemia).

La Pr Saloua Hfaiedh clôturera les travaux par une réflexion sur la musique andalouse, entre mémoire et modernité.

●Un héritage constant dans la recherche académique tunisienne

Ce colloque s’inscrit dans la continuité de l’intérêt soutenu que porte Beït al-Hikma à l’héritage andalou.

L’Académie avait déjà consacré, les 25 et 26 novembre 2021, un important colloque international intitulé « L’héritage andalou en Tunisie du XIIIᵉ siècle à nos jours », en collaboration avec l’ambassade d’Espagne, l’Institut Cervantes et la Bibliothèque nationale de Tunisie.

Cet événement a donné lieu à un ouvrage collectif trilingue (arabe, français et espagnol) retraçant les apports politiques, linguistiques, économiques, patrimoniaux et musicaux des Andalous à la Tunisie.

À travers cette nouvelle rencontre de novembre 2025, l’Académie tunisienne poursuit sa mission de promotion du dialogue interculturel et du rayonnement de la civilisation andalouse, considérée comme un modèle de coexistence, de tolérance et de fertilisation mutuelle entre les cultures.

Ce colloque ambitionne de revisiter l’héritage andalou sous ses dimensions religieuse, littéraire, scientifique et artistique, tout en réaffirmant l’esprit de tolérance, de coexistence et d’ouverture qui a marqué l’âge d’or d’al-Andalus.

En confrontant les regards arabes et européens, Beït al-Hikma et ses partenaires entendent rappeler que la Méditerranée demeure un espace vivant de dialogue entre cultures, mémoires et savoirs partagés.