Le marché Boursier continue à gagner du terrain. L’indice de référence a affiché, mercredi, une embellie de 0,34% à 12 864,15 points, dans un volume assez garni de 9,4 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Les échanges ont profité de la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre POULINA GROUP HOLDING, portant sur une enveloppe globale de 1 MD.

Le titre BH s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action de la banque publique a signé un bond de 4,7 % à 10,190 D notant que la valeur a amassé un flux réduit de 26 mille dinars sur la séance.

Le titre TUNINVEST-SICAR a enregistré un gain de 4,5 % à 30,230 D. L’action de la société d’investissement a drainé des échanges de 337 mille dinars sur la séance.

Le titre UBCI a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un volume anémique de 6 mille dinars, l’action s’est délestée de –4,5 % à 26,740 D.

Le titre STA n’a pas réussi à se démarquer sur la séance. L’action s’est pliée de –2,8 % à 35,000 Dt. La valeur a été transigée à hauteur de 14 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre BNA a chapeauté le palmarès des échanges. L’action de la banque publique a grignoté +0,5 % à 12,070 D sur la séance, en alimentant le marché avec des capitaux de 2,3 MD.