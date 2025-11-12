Une journÃ©e scientifique de sensibilisation sur le diabÃ¨te, organisÃ©e par l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) en partenariat avec l’hÃ´pital de la Rabta, se tiendra vendredi 14 novembre au siÃ¨ge de l’institut.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la JournÃ©e mondiale du diabÃ¨te, vise Ã encourager l’adoption de modes de vie sains pour limiter la propagation de cette maladie chronique et amÃ©liorer la qualitÃ© de vie des patients.

Les dÃ©bats s’articuleront autour de deux thÃ¨mes principaux : Â« Le diabÃ¨te Ã toutes les Ã©tapes de la vie Â» et Â« Le DiabÃ¨te et le bien-Ãªtre : le diabÃ¨te au travail Â», indique l’IPT sur sa page Facebook.

La prÃ©valence de la maladie en Tunisie confÃ¨re Ã cet Ã©vÃ©nement une importance particuliÃ¨re. Une Ã©tude du ministÃ¨re de la SantÃ© rÃ©vÃ¨le en effet que 15,5 % de la population tunisienne est atteinte de diabÃ¨te, un taux qui s’Ã©lÃ¨ve Ã 20 % dans les zones urbaines.

La JournÃ©e mondiale du diabÃ¨te est marquÃ©e par l’organisation de multiples manifestations dans les hÃ´pitaux, les centres de santÃ© et les institutions publiques, comprenant des confÃ©rences, des dÃ©pistages gratuits et des ateliers de prÃ©vention.