La Semaine culturelle allemande a démarré ce mercredi à Essen sur le thème « La culture, un pont pour renforcer le dialogue et le rapprochement ». cette manifestation, qui se poursuivra jusqu’au 20 novembre 2025, propose un programme riche destiné à célébrer et à consolider les liens historiques entre la Tunisie et l’Allemagne.

Organisé par le consulat général de Tunisie à Düsseldorf, en partenariat avec la ville d’Essen, cet événement offre une série d’activités culturelles, économiques et sociales visant à promouvoir le patrimoine tunisien et à renforcer les liens avec la diaspora ainsi qu’avec les communautés locales.

Au programme figurent une exposition d’artisanat mettant à l’honneur le bois d’olivier, la mosaïque, l’huile d’olive et les dattes Deglet Nour, ainsi qu’une présentation des atouts touristiques et des opportunités d’investissement en Tunisie. Des rencontres entre familles tunisiennes et habitants d’Essen sont également prévues pour favoriser l’intégration et le dialogue intergénérationnel, notamment avec les jeunes de la diaspora, les étudiants et les professionnels qualifiés.

Le volet artistique sera marqué par une exposition de peinture d’artistes nationaux, des défilés de tenues traditionnelles, ainsi que des ateliers de dessin et de dictée pour les enfants.

Le consulat invite chaleureusement tous les Tunisiens résidant en Allemagne à participer activement à cette semaine, une opportunité unique de valoriser leur héritage culturel et de consolider les ponts de coopération entre les deux peuples.