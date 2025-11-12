Le Nigeria, le Cameroun, la RD Congo et le Gabon s’affronteront du 13 au 16 novembre à Rabat pour les barrages africains de la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Objectif : un ticket pour l’intercontinental

Le vainqueur du tournoi de Rabat se qualifiera pour le barrage intercontinental prévu en mars 2026. Lors de cette étape, il affrontera une sélection venue d’Asie, d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord ou d’Océanie. Le succès offrirait le dixième et dernier ticket africain pour la Coupe du Monde.

Les qualifiés africains déjà assurés

Neuf équipes africaines ont déjà décroché leur place pour le Mondial 2026 : la Tunisie, le Maroc, l’Égypte, l’Algérie, le Ghana, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et le Cap-Vert. Ce tournoi à Rabat déterminera donc la dernière formation africaine en lice.

Programme des matchs à Rabat

Jeudi 13 novembre

Nigeria – Gabon à 17h00

Cameroun – RD Congo à 20h00

Dimanche 16 novembre

Finale à 20h00

Les rencontres se dérouleront dans un cadre compétitif, offrant aux équipes un ultime défi avant le Mondial. Les barrages africains sont ainsi une étape décisive pour compléter le tableau des nations du continent au plus grand événement footballistique mondial.