La Tunisie sera représentée par cinq karatékas aux Championnats du monde seniors de karaté, prévus du 27 au 30 novembre en Égypte. L’information a été confirmée par le Directeur Technique National, Mohamed Amine Hasnaoui.

Les athlètes engagés

Le karaté tunisien alignera Wafa Mahjoub (-61 kg), Issra Bettaieb (-68 kg), Mohamed Ayat (-60 kg), Ahmed Rayane Tlili (-75 kg) et Rayane Ghazouani (-84 kg). Tous concourront dans les épreuves de kumite individuel.

Selon Hasnaoui, les deux représentantes féminines, Mahjoub et Bettaieb, reviendront en Tunisie le 13 novembre après leur participation aux Jeux de la Solidarité Islamique à Ryad, en Arabie Saoudite. De leur côté, Rayane Ghazouani et Mohamed Ayat poursuivront leurs entraînements à Tunis, tandis que Rayane Tlili, actuellement basé en Allemagne, rejoindra le groupe plus tard.

Préparation et stage collectif

Les cinq karatékas effectueront un stage collectif à Ain Draham du 16 au 22 novembre. Après ce regroupement, la délégation s’envolera pour l’Égypte le 25 novembre afin de participer aux Championnats du monde.

Objectifs et ambitions

Mohamed Amine Hasnaoui a indiqué que la Tunisie vise une place sur le podium, s’appuyant notamment sur l’expérience internationale de Wafa Mahjoub. Le DTN a souligné que cette compétition constitue également une opportunité pour les jeunes athlètes de gagner en expérience et de se préparer pour les prochaines échéances internationales.