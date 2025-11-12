L’Italien Lorenzo Musetti, 9ᵉ mondial, a remporté mardi sa première victoire dans un match du Masters ATP en battant l’Australien Alex De Minaur (7ᵉ) au terme d’un combat intense (7-5, 3-6, 7-5).

Un succès arraché après près de trois heures de jeu

Musetti, dernier qualifié pour ce tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de l’année, s’est imposé après 2 h 49 min d’un duel équilibré.

L’Italien a fait preuve de sang-froid dans le dernier set, renversant son adversaire alors que De Minaur servait pour le match à 5-4. Le joueur de 22 ans a ensuite enchaîné trois jeux consécutifs pour s’offrir un succès de prestige devant son public.

Alcaraz doit encore patienter pour les demi-finales

Cette victoire de Musetti retarde la qualification du N.1 mondial Carlos Alcaraz, victorieux un peu plus tôt dans la journée de l’Américain Taylor Fritz (6-7 [2/7], 7-5, 6-3).

Malgré ses deux succès en deux matchs, l’Espagnol devra attendre son dernier duel de poule, prévu jeudi face à Musetti, pour espérer valider sa place en demi-finales.