La sélection tunisienne U17 de football s’est qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde Qatar-2025. Les jeunes Aiglons affronteront l’Autriche, vendredi 14 novembre à Doha, après avoir terminé troisièmes de leur groupe (D) et figuré parmi les huit meilleures troisièmes équipes de la phase de groupes.

Lors du premier tour, la Tunisie avait battu les Fidji (6-0) avant de s’incliner face à l’Argentine (0-1) et à la Belgique (0-2). Malgré ces défaites, la différence de buts favorable a permis à l’équipe d’obtenir son ticket pour le second tour.

L’Autriche invaincue au premier tour

L’adversaire des Tunisiens, l’Autriche, s’est montrée solide durant la phase de groupes, terminant en tête du groupe B avec 9 points. Les Autrichiens ont remporté leurs trois matchs : 1-0 face à l’Arabie saoudite, 3-0 contre le Mali et 4-1 face à la Nouvelle-Zélande.

Le duel entre la Tunisie et l’Autriche s’annonce donc difficile, mais constitue une occasion importante pour les jeunes Tunisiens de confirmer leur potentiel sur la scène internationale.

Le programme complet des 16es de finale

Outre la rencontre Autriche–Tunisie, les autres affiches du tour opposeront notamment le Sénégal à l’Ouganda, les États-Unis au Maroc, la France à la Colombie ou encore le Brésil au Paraguay.