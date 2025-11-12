Les éditeurs tunisiens participant à la 44ème Foire internationale du livre de Sharjah ont exprimé leur grande satisfaction de pouvoir enrichir les bibliothèques de Sharjah par leurs dernières publications, à l’instar de la plupart des autres éditeurs présents.

Nombre d’entre eux ont confirmé à l’agence TAP leur attachement à cette tradition, instaurée par les organisateurs de la Foire à la demande de Son Altesse Cheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Sharjah qui a autorisé pour cette édition, une enveloppe de 4,5 millions de dirhams pour enrichir les bibliothèques publiques et gouvernementales de l’Emirat en nouvelles publications des maisons d’édition.

L’éditeur Salem Latrach, propriétaire de la maison d’édition et de distribution Latrach, a expliqué à l’Agence TAP que la Foire internationale du livre de Sharjah représente une importante opportunité pour commercialiser ses publications. Il a souligné qu’il participe régulièrement à la foire depuis de nombreuses années, car elle constitue un lieu privilégié dr réseautage avec des éditeurs et des distributeurs du monde entier. Il a ajouté que, indépendamment de l’affluence des visiteurs et des achats individuels des livres exposés, l’initiative du souverain de Sharjah d’acquérir une sélection des dernières parutions des éditeurs, ainsi que les visites, par les Commissions d’achat, des stands pour examiner les titres et acquérir les ouvrages destinés aux bibliothèques de Sharjah, ce qui constitue, selon lui, une source de fierté pour les éditeurs et témoigne de son soutien et de ses encouragements, et facilite la diffusion des livres tunisiens auprès des lecteurs de Sharjah. Cela constitue , en outre un message positif quant au soutien du souverain de Sharjah au secteur de l’édition et à la culture en général, ainsi qu’à son intérêt pour les livres publiés dans divers pays arabes et étrangers.

L’Autorité du livre de Sharjah, organisatrice de l’exposition, affirme pour sa part que cette initiative, devenue une tradition bien ancrée, témoigne de l’engagement constant du souverain de Sharjah à « promouvoir l’industrie du livre, faciliter l’accès des lecteurs, chercheurs et étudiants de l’Emirat de Sharjah et des Émirats arabes unis aux connaissances, à la littérature et aux sciences les plus récentes, et renforcer le rôle des bibliothèques comme pierre angulaire du projet de développement de l’émirat et de sa vision d’investissement dans le capital humain et de construction de l’avenir, tout en consolidant sa position parmi les principaux centres mondiaux du savoir ».

Cette Foire qui se tient du 5 au 16 novembre 2025 réunit plus de 2 300 éditeurs et exposants de 118 pays, dont 1 224 maisons d’édition arabes et 1 126 éditeurs internationaux.

L’exposition accueille plus de 250 créateurs et penseurs de 66 pays et propose plus de 1 200 événements culturels, intellectuels et artistiques.

La Grèce est l’invitée d’honneur de cette édition placée sous le thème ” Entre vous et le livre et propose aux lecteurs les plus récentes publications arabes et étrangères dans les divers domaines du savoir, des sciences et de la littérature.

Traduction par Aïda Sghaier