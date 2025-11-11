“Le budget du ministère des affaires sociales pour l’exercice 2026 s’élève à 4,08 milliards de dinars, contre 3,46 milliards de dinars en 2025, soit une hausse de 17,66 %”, a annoncé, mardi, le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar.

S’exprimant lors d’une séance conjointe tenue au Parlement entre la Commission de la santé, de la femme, des affaires sociales et des personnes handicapées et la Commission des services et du développement social du Conseil national des régions et des districts, consacrée à l’examen du projet de budget du ministère, Lahmar a indiqué que les dépenses de rémunération sont estimées à 277,1 millions de dinars en 2026 enregistrant une hausse de 5,76 % par rapport à 2025.

En revanche, les dépenses de gestion atteindront 23,55 millions de dinars, enregistrant un léger recul de 1,88 %.

Les dépenses d’interventions totaliseront, quant à elles, 3,75 milliards de dinars, en hausse de 18,56 % et les dépenses d’investissement s’élèveront à 25 millions de dinars, soit une croissance de 66,67 %, selon les données présentées par le ministre.

Le projet de budget est structuré autour de plusieurs programmes, notamment l’emploi et les relations professionnelles, doté d’environ 32 millions de dinars, la sécurité sociale, avec une enveloppe de 1,88 milliard de dinars, et la promotion sociale, qui mobilisera 2,05 milliards de dinars. Le programme consacré à la migration et aux Tunisiens à l’étranger bénéficiera de 27,8 millions de dinars, tandis que celui dédié au pilotage et à l’appui recevra 81,1 millions de dinars.

Issam Lahmar a, par ailleurs, indiqué qu’au 4 novembre en cours, le taux d’exécution du budget 2025 du ministère a atteint 76 %, soit 2,79 milliards de dinars dépensés. Il a souligné que le projet de budget 2026 s’inscrit dans une vision sociale intégrée visant à renforcer la justice sociale et l’égalité des chances.

Il a affirmé que le ministère œuvre, dans le cadre du programme de promotion sociale, à passer d’une approche fondée sur des aides occasionnelles à une logique d’inclusion durable.

Le ministre a précisé que les interventions prévues pour 2026 continueront de cibler les familles à revenu limité, les personnes en situation de handicap ainsi que les actions de protection sociale, notamment à travers le soutien aux centres d’hébergement et d’accompagnement destinés aux personnes dépourvues de soutien familial. Il a également souligné que la réforme globale du système de protection sociale se poursuivra, en particulier celle des caisses de sécurité sociale et de retraite, afin d’en garantir la pérennité et d’améliorer leurs équilibres financiers.

S’agissant des Tunisiens résidant à l’étranger, Issam Lahmar a affirmé que le ministère œuvre à renforcer les services sociaux qui leur sont destinés.