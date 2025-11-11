L’attaquant du FC Barcelone, Lamine Yamal, ne participera pas aux deux derniers matchs de qualification de l’Espagne pour le Mondial-2026. La Fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé mardi son forfait en raison d’une intervention médicale non signalée à la sélection.

Une intervention surprise avant le rassemblement

Dans un communiqué, la RFEF a fait part de sa « surprise » et de son « mécontentement » après avoir appris, lundi 10 novembre à 13h47, que le joueur de 18 ans avait subi une intervention invasive par radiofréquence pour soigner des douleurs au pubis.

Cette procédure a été réalisée sans en informer au préalable le staff médical de la sélection, précise la fédération, qui n’en a été avertie que dans la soirée, à 22h40, via un rapport médical. Ce document recommandait un repos strict de sept à dix jours.

La fédération donne la priorité à la santé du joueur

« La RFEF accorde la priorité à la santé, la sécurité et le bien-être du joueur », a indiqué la fédération dans son communiqué, en confirmant la libération de Lamine Yamal de la convocation nationale.

Déjà diminué depuis le début de la saison, l’attaquant avait manqué le précédent rassemblement pour des douleurs similaires. Luis de la Fuente, sélectionneur de la Roja, devra donc une nouvelle fois composer sans le jeune Barcelonais.

Une Espagne en position favorable

Malgré ces absences répétées, la sélection espagnole reste en position de force dans son groupe qualificatif.

Vainqueur de la Géorgie (2-0) et de la Bulgarie (4-0) lors des précédentes journées, l’Espagne a remporté ses quatre premiers matchs sans encaisser de but. Elle compte actuellement trois points d’avance sur la Turquie avant ses deux dernières rencontres : samedi à Tbilissi face à la Géorgie, puis le 18 novembre à Séville contre la Turquie.

Une fin de campagne sans pression

Ces deux matchs devraient permettre à la Roja de confirmer sa domination dans les qualifications et d’assurer définitivement sa place pour le Mondial-2026.

Le staff technique, prudent, espère surtout le retour en pleine forme de Lamine Yamal pour la suite de la saison en club et en sélection.