Les 19èmes Journées de Médecine Libérale de Mahdia se tiendront les 13 et 14 décembre 2025 à Mahdia.

Organisé par le Syndicat Tunisien des Médecins Libéraux (STML), section de Mahdia, cet événement majeur de la santé publique en Tunisie réunira médecins généralistes, spécialistes et professionnels de santé pour une mise à jour scientifique et professionnelle approfondie.

Sur son compte Facebook, le STML dévoile un programme, riche et varié, centré sur les enjeux cliniques urgents : prise en charge de l’hypertension chez le diabétique, résistance aux antibiotiques dans les infections respiratoires basses, diagnostic de la stéatose hépatique, dépistage du cancer de la prostate, lithiase urinaire et incontinence urinaire féminine.

Un panel-débat inédit abordera les questions délicates de déontologie : équilibre entre droits et devoirs des médecins, responsabilité médico-légale et prescription d’arrêts de travail.

Parallèlement, des ateliers pratiques offriront des formations techniques sur la suture esthétique, la rééducation dans les pathologies dégénératives et la prise en charge des mycoses superficielles.

La journée du 14 décembre s’achèvera par une table ronde sur l’urologie au quotidien, suivie d’une session de discussion ouverte.

Pour compléter un programme déjà dense, un espace d’exposition offrira une opportunité unique de networking, d’échanges pratiques et de mise à jour des compétences pour tous les praticiens libéraux souhaitant répondre aux défis contemporains de la médecine.